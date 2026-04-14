SpaceX rumo ao IPO pode abrir caminho para megafusão com a Tesla

A abertura de capital da SpaceX, que pode se tornar a maior da história, é vista por parte do mercado como apenas o primeiro passo de um movimento mais amplo de Elon Musk: a consolidação de seus negócios em uma única estrutura.

No centro dessa tese está uma eventual fusão com a Tesla — operação que poderia criar uma companhia avaliada em cerca de US$ 3,5 trilhões, combinando indústria, inteligência artificial e infraestrutura espacial e fazendo a fusão superar Microsoft e Amazon.

Atualmente, a SpaceX é avaliada em US$ 1,25 trilhão após a fusão com a xAI e busca uma avaliação de até US$ 2 trilhões com o IPO (sem ainda a fusão com a Tesla) — ou cerca de 75 vezes a receita estimada para 2026 e 160 vezes o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) projetado.

A ideia de integrar empresas não é nova no ecossistema de Musk, mas vem ganhando forma mais concreta nos últimos meses. A SpaceX já avançou nesse processo ao se unir à xAI, startup de inteligência artificial do bilionário, em uma transação que avaliou o negócio em US$ 250 bilhões.

Esse movimento reforça a estratégia de aproximar ativos que, embora atuem em setores distintos, compartilham uma base tecnológica comum — especialmente em IA, dados e capacidade computacional. Nesse contexto, a Tesla surge como a peça que falta para completar esse quebra-cabeça.

Sinais de que a fusão pode acontecer

A conexão entre as empresas tem se intensificado desde 2025. A Tesla passou a integrar soluções da xAI em seus veículos, com a incorporação do assistente Grok. Além disso, a montadora investiu US$ 2 bilhões na própria xAI, o que acabou gerando uma participação indireta na SpaceX após a fusão entre as duas.

Outro indicativo relevante é o lançamento de iniciativas conjuntas, como o projeto Macrohard — uma tentativa de criar uma plataforma semelhante à AWS, utilizando a capacidade computacional ociosa dos carros da Tesla. A proposta é transformar veículos parados em unidades de processamento para aplicações de inteligência artificial, criando uma nova frente de receita.

Há ainda planos mais ambiciosos, como a “Terafab”, uma operação de fabricação de semicondutores que busca integrar hardware e software em larga escala. Na prática, os movimentos sugerem uma crescente interdependência entre as companhias.

Independentemente do desfecho, o IPO da SpaceX vem primeiro — e é o melhor negócio. Ele também pode ajudar a resgatar a Tesla — cujas ações caíram quase 30% após atingirem uma máxima histórica em dezembro — de sua atual estagnação. Mas, por enquanto, os investidores podem estar mais bem posicionados focando na SpaceX e evitando comprar ambas as ações neste momento, diz a Barron’s em reportagem.

O mercado se divide entre otimismo e ceticismo

Apesar da narrativa de sinergia, não há consenso entre analistas e investidores. Parte do mercado acredita que a fusão faz sentido estratégico, especialmente pela complementaridade entre as operações e pelo potencial de criação de valor com IA integrada à indústria. “Acho que é provável [...] parece que é isso que vai acontecer”, afirmou o analista Ben Kallo, da Baird, em entrevista à Barron's.

Por outro lado, há quem veja riscos relevantes — principalmente do ponto de vista financeiro. A SpaceX tende a chegar ao mercado com múltiplos elevados, enquanto a Tesla já negocia a níveis considerados esticados. Isso levanta dúvidas sobre a relação de troca em uma eventual fusão.

Na prática, investidores da Tesla poderiam acabar com uma fatia menor da empresa combinada, mesmo contribuindo com parcela relevante dos lucros, o que implicaria diluição — um ponto sensível para acionistas. “Nunca vai acontecer” e “por que os acionistas da Tesla aceitariam se diluir?”, questionou Gary Black, cofundador da Future Fund, em entrevista à Barron's.

A SpaceX deve negociar a 160 vezes o Ebitda estimado para 2026 — um prêmio de cerca de 60% em relação à avaliação já elevada da Tesla. Nos níveis atuais, isso significaria que os acionistas da Tesla contribuiriam com cerca de 55% dos lucros, mas receberiam apenas 40% das ações na empresa combinada.

Os desafios: xAI, Tesla e execução

A integração com a xAI, embora estratégica, adiciona complexidade ao plano. A empresa ainda não é lucrativa e opera em um segmento altamente competitivo, além de enfrentar questionamentos regulatórios e legais ligados ao uso de inteligência artificial.

Já a Tesla atravessa um momento mais delicado. A companhia enfrenta desaceleração no crescimento de veículos elétricos e atrasos em projetos-chave, como robotáxis e robôs humanoides. Mesmo assim, segue com valuation elevado, sustentado por expectativas futuras ligadas à IA.

Esse descompasso entre desempenho atual e promessa de longo prazo aumenta a pressão sobre qualquer movimento de fusão.

A grande aposta: data centers no espaço

Um dos pilares mais ambiciosos da estratégia de Musk está fora da Terra. A SpaceX aposta na criação de data centers em órbita, que poderiam, no futuro, operar com custos menores do que instalações terrestres.

Hoje, o alto custo de lançamento ainda é uma barreira, mas o desenvolvimento do Starship — foguete totalmente reutilizável — pode mudar essa equação ao reduzir drasticamente os custos. Com isso, projetos que hoje parecem inviáveis economicamente poderiam se tornar competitivos.

A lógica é simples: eliminar despesas com energia e infraestrutura física na Terra, além de contornar limitações ambientais e regulatórias. Se funcionar, o potencial de mercado é gigantesco, considerando a crescente demanda global por capacidade computacional.

Um ecossistema que vai além de Tesla e SpaceX

Mesmo que a fusão não se concretize, a estratégia de Musk já aponta para a criação de um ecossistema integrado que combina diferentes frentes: mobilidade elétrica, energia, inteligência artificial, semicondutores e exploração espacial.

Esse modelo se aproxima de um conglomerado tecnológico-industrial, com múltiplas fontes de receita e forte dependência de inovação.

Mas mais do que números ou sinergias, o sucesso dessa estratégia depende da capacidade de execução de Elon Musk. Figura controversa, ele acumula histórico de promessas ousadas, nem sempre cumpridas no prazo, mas também de disrupções que redefiniram setores inteiros.

Se a tese de convergência se concretizar, o mercado pode estar diante de uma das maiores transformações corporativas da história recente. Caso contrário, os riscos de execução e valuation elevado podem se sobrepor. Por ora, o IPO da SpaceX deve ser o primeiro teste real dessa narrativa.