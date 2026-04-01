SpaceX envolve até 21 bancos no possível maior IPO da história — e um deles é brasileiro

A SpaceX, empresa de exploração espacial do homem mais rico do mundo, Elon Musk, está em contato com ao menos 21 bancos a caminho do que pode ser a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história.

A listagem, segundo a Reuters, é chamada de Projeto Apex internamente e é uma das maiores expectativas de Wall Street para o ano. O IPO, que deve acontecer em junho, deve fazer a empresa ser avaliada em US$ 1,75 trilhão.

Relatos indicam que a captação na abertura deve ser superior a US$ 75 bilhões, com uma possível listagem em 2026.

Se confirmados, os valores colocam a operação em rota direta para superar o recorde histórico da Saudi Aramco, que levantou cerca de US$ 29 bilhões em 2019.

Segundo a Reuters, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup atuam como coordenadores líderes da oferta, que pediram para não serem identificadas porque o processo não é público. Outros 16 bancos aderiram em papéis menores, acrescentaram.

Alguns dos bancos, segundo a Reuters, são: