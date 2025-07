SpaceX deve chegar a US$ 400 bilhões em valor de mercado com venda de ações, diz agência

A SpaceX, empresa de tecnologia espacial de Elon Musk, está planejando levantar fundos por meio da venda de ações privilegiadas, o que poderia elevar sua avaliação para cerca de US$ 400 bilhões, de acordo com a Bloomberg.

Isso representaria um prêmio considerável sobre a avaliação anterior de US$ 350 bilhões, registrada durante a recompra de ações da SpaceX em dezembro de 2024.

Caso a transação seja concluída, a SpaceX se igualaria em termos de valor de mercado a gigantes como a Home Depot e a Palantir Technologies. Empresas desse porte, porém, são de capital aberto, enquanto a SpaceX permanece sendo uma empresa fechada. Apesar disso, sua avaliação crescente coloca a empresa em um grupo seleto de empresas altamente valorizadas no setor tecnológico e espacial.

A especulação vem à tona em meio à crescente ânsia de Musk não só por dinheiro, mas também por poder.

No último fim de semana, o dono da SpaceX anunciou a criação de um terceiro partido nos Estados Unidos, o Partido América. A legenda deve se opor às políticas do presidente Donald Trump — especialmente contra o último projeto aprovado pelo Congresso, nomeado pelo republicano como “One Big Beautiful Bill”.

Entre idas e vindas, a relação entre Trump e Musk pareceu finalmente entrar no terreno de reconciliação durante a campanha pela reeleição do republicano em 2024. Com o vasto apoio — inclusive financeiro — do homem mais rico do mundo, Trump conquistou novamente a cadeira mais importante dos Estados Unidos.

Musk liderou o Departamento de Eficiência Governamental (Doge) do governo republicano entre janeiro e maio. Durante a liderança, no entanto, o bilionário viu sua reputação cair gravemente, enquanto protestos contra concessionárias da Tesla — empresa da qual Musk também é dono — derrubaram as ações da empresa.

A relação teve um ponto final durante a tramitação do pacote fiscal que afeta diretamente os benefícios fiscais da Tesla com a produção de veículos elétricos.

Em dezembro de 2024, a ação da Tesla atingiu um pico próximo a US$ 480. Na cotação mais recente, o preço do papel foi para US$ 300.