SpaceX de Musk pode valer US$ 175 bi ou mais em oferta pública

A SpaceX de Elon Musk começou a negociar a venda de ações chamadas de “insider shares” a um preço que avalia a empresa de capital fechado em US$ 175 bilhões ou mais, segundo pessoas a par do assunto.

A startup mais valiosa dos EUA estuda uma oferta pública que pode variar entre US$ 500 milhões e US$ 750 milhões, disseram algumas das pessoas, que pediram anonimato. A SpaceX avalia oferecer ações em torno de US$ 95 cada, segundo as fontes.

Os termos e o volume da oferta pública podem mudar dependendo do interesse tanto dos vendedores quanto dos compradores.

Um “valuation” de US$ 175 bilhões representa um prêmio em relação ao preço de US$ 150 bilhões obtido pela startup por meio de uma oferta pública em meados do ano. O salto tornaria a SpaceX uma das 75 maiores empresas do mundo em capitalização de mercado, no mesmo nível da T-Mobile USA (US$ 179 bilhões), Nike (US$ 177 bilhões) e China Mobile (US$ 176 bilhões), de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

Representantes da SpaceX, cujo nome oficial é Space Exploration Technologies, não responderam de imediato a um pedido de comentário.

O que faz a SpaceX?

A empresa de Hawthorne, Califórnia, domina o mercado de serviços comerciais de lançamento espacial com seus foguetes Falcon. A SpaceX também envia cargas úteis à órbita para clientes do setor privado, bem como para a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço e outras agências governamentais.

A SpaceX opera ainda seu serviço de internet Starlink, ancorado por uma constelação crescente de satélites em órbita baixa da Terra.

A SpaceX está a caminho de fechar o ano com receitas de cerca de US$ 9 bilhões em seus negócios de lançamento de foguetes e da Starlink, reportou a Bloomberg News no mês passado, com previsão de aumentar as vendas para cerca de US$ 15 bilhões em 2024. A empresa também estuda uma oferta pública inicial para a Starlink já no final do ano que vem — uma tentativa de capitalizar a alta demanda por comunicações através do espaço.

