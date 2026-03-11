S&P rebaixa Raízen para 'inadimplência seletiva' após recuperação extrajudicial

A Raízen (RAIZ4) teve sua classificação de crédito rebaixada pela S&P Global Ratings de 'CCC-' para 'SD' (inadimplência seletiva) após solicitar uma reestruturação extrajudicial de dívida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). O rebaixamento, anunciado nesta terça-feira, 11, ocorre depois que a empresa de energia e bioenergia controlada por Cosan e Shell informou que o pedido abrange a maior parte, mas não a totalidade, da dívida.

A classificação SD é dada a um emissor que deixou de pagar uma ou mais obrigações específicas (ou uma classe de obrigações), mas continua honrando outros compromissos financeiros pontualmente.

A companhia pretende reestruturar R$ 65,1 bilhões em dívidas sem garantia, de um total de cerca de R$ 70 bilhões registrados em dezembro de 2025. O montante inclui dívidas bancárias, notas seniores, passivos no mercado local e créditos intercompanhia.

De acordo com o plano apresentado pela empresa e aprovado pela Justiça, credores que representam mais de 47% da dívida abrangida já aprovaram a proposta de reestruturação. Pela legislação brasileira, a companhia tem 90 dias após a aceitação do pedido pelo TJSP para obter apoio suficiente dos credores e garantir a homologação do plano pelo tribunal. Uma vez confirmado, os novos termos passam a valer para 100% da dívida incluída no processo.

A S&P Global Ratings entende que durante esse período a Raízen suspenderá o pagamento de juros e principal das dívidas quirografárias (sem garantia real) incluídas na reestruturação, conforme os termos originais dos contratos. Para a agência, essa suspensão caracteriza inadimplência seletiva, já que envolve o não cumprimento das condições iniciais de parte das obrigações financeiras.

A S&P também rebaixou a classificação das notas seniores emitidas pela Raízen Fuels Finance de “CCC-” para “D”, além de retirar a classificação de recuperação desses títulos, justamente porque o pagamento de juros ou principal desses títulos foi efetivamente suspenso.

Este é o terceiro rebaixamento do rating da empresa no último mês. Em 9 de fevereiro, a agência havia reduzido o rating global da Raízen para CCC+ e o nacional para brCCC+. Já na última sexta-feira, 6, a classificação foi novamente rebaixada, de CCC+ para CCC-.

O que é Inadimplência Seletiva

Na escala de classificação de risco da S&P Global Ratings, a categoria “SD” (Selective Default, em inglês) indica que uma empresa deixou de cumprir parte específica de suas obrigações financeiras, mas continua honrando outras dívidas.

Esse tipo de classificação costuma ser aplicado quando uma companhia realiza uma reestruturação considerada pela agência como equivalente a um calote em determinadas obrigações, mesmo que a empresa continue operando e negociando com credores.

Como funciona a Recuperação Extrajudicial

A recuperação extrajudicial tem sido utilizada por empresas que buscam reorganizar dívidas sem recorrer à recuperação judicial. O modelo exige adesão prévia de credores e posterior homologação pela Justiça.

Em 2025, foram registrados 68 casos desse tipo no Brasil, somando aproximadamente R$ 15,6 bilhões em dívidas renegociadas. No ano anterior, 62 processos movimentaram cerca de R$ 39 bilhões.

A maior parte das recuperações extrajudiciais envolve empresas com dívidas inferiores a R$ 500 milhões, mas acordos recentes ampliaram significativamente o volume das renegociações no país.

A recuperação extrajudicial permite que a companhia negocie diretamente com parte dos credores e leve posteriormente o acordo à validação judicial. Diferentemente da recuperação judicial, o processo não envolve todos os compromissos financeiros da empresa.