S&P altera para positiva perspectiva da nota de crédito do Brasil. Entenda o que isso significa

É a primeira vez, desde 2019, que a agência faz um movimento positivo como este em relação ao Brasil. As outras duas grandes agências de risco, Fitch e Moody's, têm atualmente perspectiva estável.

Essa decisão funciona para o mercado financeiro como um termômetro das contas públicas brasileiras, já que evidencia a melhora na avaliação da agência em relação à capacidade do Brasil de honrar seus compromissos financeiros.

Esse tipo de informação pode influenciar na decisão de investidores estrangeiros alocarem capital no Brasil, o que pode acentuar ainda mais a atual trajetória de queda do dólar frente ao real, entre outros efeitos.

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira que a revisão para positiva da perspectiva de longo prazo do Brasil pela S&P mostra que a pastam, liderada pelo ministro Fernando Haddad, está no caminho certo.

Ao comemorar a decisão da S&P, Haddad afirmou acreditar que o Brasil ainda vai recuperar o grau de investimento, nota de crédito que dá mais segurança aos investidores sobre o risco soberano de um país. Ele aproveitou para cobrar o Banco Central a reduzir a taxa básica de juros. Hoje em 13,75% ao ano, a Taxa Selic é recorrentemente criticada pelo governo Lula.

Haddad agradeceu ao Congresso Nacional e ao Judiciário pela aprovação de medidas, e disse que quer também agradecer ao Banco Central.

"Está faltando o Banco Central se somar a esse esforço. Mas eu quero que nós estejamos prestes a ver isso acontecer", disse.

Impactos positivos no mercado

A Bolsa de São Paulo, a B3, fechou hoje no maior patamar desde outubro, com alta de quase 2%. O dólar, que já vinha em queda desde o início do dia, ampliou o movimento de baixa após a divulgação. No fim do pregão, a moeda americana caiu 1,15%, negociado a R$ 4,8063, o menor patamar desde junho.

A decisão do Fed, banco central americano, de interromper a alta dos juros nos EUA, contribuiu também para isso, já que é outra decisão que pode estimular o fluxo de capital internacional para o Brasil, um mercado emergente com potencial de maiores retornos.

No mercado de juros futuros, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2024 caiu de 13,065% do ajuste anterior para 13,015% e a do DI para janeiro de 2025 cedeu de 11,165% para 11,075%.