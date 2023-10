S&P 500 deve ter recuperação de lucros no quarto trimestre

Os entusiastas de ações americanas têm pelo menos um motivo para se animarem depois do pior mês para o S&P 500 este ano: a perspectiva de recuperação acentuada dos lucros no quarto trimestre.

O lucro líquido das empresas do S&P 500 deve crescer cerca de 7,6% em relação ao mesmo período do ano passado, depois de uma sequência de quatro contrações trimestrais, segundo dados compilados pela Bloomberg Intelligence.

Uma recuperação dos lucros seria uma tábua de salvação para investidores inquietos com uma derrocada de dois meses do S&P 500, diante da menor confiança em um pouso suave da economia americana. Na terça-feira, 3, o índice de referência fechou em seu nível mais baixo desde junho, após um aumento surpreendente nas vagas de emprego nos Estados Unidos que aumenta as chances de mais alta de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

A previsão otimista de lucros sugere que as empresas que lutaram para defender suas margens quando a inflação disparou nos últimos dois anos agora se beneficiam de uma menor alta de custos.

“A inflação alta resultou em compressão de margens para empresas fora do setor energético”, disse Gina Martin Adams, estrategista-chefe global de renda variável da Bloomberg Intelligence. “Agora, a desaceleração da inflação, combinada com o efeito defasado das demissões do ano passado, está resultando na expansão das margens.”

O setor de comunicações e os serviços públicos, com ganhos de lucros estimados em pelo menos 45%, deverão impulsionar a recuperação do quarto trimestre. Fabricantes de chips e empresas de mídia e entretenimento terão aumentos de lucros de 28% e 66%, respectivamente.