S&P 500 caminha para ter melhor trimestre desde dezembro de 2023

Os mercados de ações nos Estados Unidos estão fechando um trimestre atingindo máximas históricas, com sinais de progresso nas negociações comerciais dos EUA e a expectativa de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) retome os cortes de juros, impulsionando os títulos do Tesouro para sua melhor sequência semestral em cinco anos. O dólar, por sua vez, acompanha sua maior queda mensal desde 2017.

A alta de 24% no S&P 500, que chegou a beirar o território de bear market, coloca o índice em ritmo para alcançar seu melhor desempenho desde dezembro de 2023. Embora os ganhos tenham sido modestos nesta segunda-feira, o otimismo de que os EUA estão perto de alcançar acordos comerciais com seus principais parceiros impulsionou o índice próximo dos 6.200 pontos, segundo a Bloomberg.

Grandes bancos se destacaram depois de passarem no teste anual de estresse do Fed, criando uma perspectiva favorável para distribuições de dividendos.

Boa perspectiva

Com o relatório de empregos dos EUA se aproximando, os títulos do governo registraram ganhos moderados. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que não faria sentido aumentar as vendas de títulos de longo prazo, considerando os níveis atuais de rendimento, mas ainda manteve a esperança de que as taxas, em diferentes prazos, caiam à medida que a inflação desacelera.

Enquanto o prazo final de negociações comerciais do presidente Donald Trump se aproxima, 9 de julho, o Canadá retirou sua proposta de imposto sobre serviços digitais para empresas de tecnologia, numa tentativa de reiniciar as conversas com os EUA.

Além das discussões sobre comércio, o andamento do projeto de lei fiscal — com um custo estimado de US$ 3,3 trilhões — também tem sido monitorado de perto. De acordo com a Bloomberg, um oficial da administração indicou que a Casa Branca permanece otimista quanto à possibilidade de o presidente assinar a lei até sexta-feira.

Empregos

Economistas projetam que a economia dos EUA adicionou 113 mil empregos em junho, o menor número em quatro meses, mas ainda dentro do esperado. O relatório do Bureau of Labor Statistics (BLS), que será divulgado na quinta-feira, também é projetado para mostrar um leve aumento na taxa de desemprego, para 4,3%.

Para o Fed, que aguarda mais clareza sobre o impacto inflacionário das tarifas, qualquer deterioração acentuada no mercado de trabalho provavelmente aumentará a pressão para reduzir as taxas de juro.