Sorvete derretido? Magnum estreia na bolsa de Amsterdã com queda de 4,6%

A Magnum Ice Cream Company estreou nesta segunda-feira, 8, na bolsa de Amsterdã, com suas ações abrindo a € 12,20, valor 4,6% abaixo do preço de referência de € 12,80. A empresa também terá listagens secundárias em Londres e Nova York.

A operação marca a separação da divisão de sorvetes da Unilever, que inclui marcas como Ben & Jerry’s e Magnum, e que gerou € 7,9 bilhões em receita em 2023.

“Agora, como empresa independente, seremos mais ágeis, mais focados e mais ambiciosos”, afirmou o CEO Peter ter Kulve.

O desmembramento ocorre após pressão de investidores para simplificar o portfólio da Unilever. A expectativa é que a unidade de sorvetes apresente desempenho superior como empresa autônoma.

Conflito com Ben & Jerry’s expõe tensões internas

A cisão ocorre em meio a conflitos públicos com os fundadores da Ben & Jerry’s, Ben Cohen e Jerry Greenfield. Em entrevista ao Financial Times, Kulve pediu que os cofundadores “entreguem o bastão para uma nova geração”.

Cohen respondeu com críticas, acusando a nova gestão de tentar “silenciar” a missão social da marca. Ele já havia solicitado que a Unilever “libertasse” a Ben & Jerry’s.

A polêmica pode afetar a percepção da nova companhia, apesar do foco da Magnum em expansão independente e geração de valor direto ao acionista.