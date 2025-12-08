Sorvete derretido? Magnum estreia na bolsa de Amsterdã com queda de 4,6%

Magnum: marca de sorvetes estreou na bolsa de Amsterdã (Newscast / Colaborador/Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 8 de dezembro de 2025 às 05h59.
A Magnum Ice Cream Company estreou nesta segunda-feira, 8, na bolsa de Amsterdã, com suas ações abrindo a € 12,20, valor 4,6% abaixo do preço de referência de € 12,80. A empresa também terá listagens secundárias em Londres e Nova York.
A operação marca a separação da divisão de sorvetes da Unilever, que inclui marcas como Ben & Jerry’s e Magnum, e que gerou € 7,9 bilhões em receita em 2023.
“Agora, como empresa independente, seremos mais ágeis, mais focados e mais ambiciosos”, afirmou o CEO Peter ter Kulve.
O desmembramento ocorre após pressão de investidores para simplificar o portfólio da Unilever. A expectativa é que a unidade de sorvetes apresente desempenho superior como empresa autônoma.
A cisão ocorre em meio a conflitos públicos com os fundadores da Ben & Jerry’s, Ben Cohen e Jerry Greenfield. Em entrevista ao Financial Times, Kulve pediu que os cofundadores “entreguem o bastão para uma nova geração”.
Cohen respondeu com críticas, acusando a nova gestão de tentar “silenciar” a missão social da marca. Ele já havia solicitado que a Unilever “libertasse” a Ben & Jerry’s.
A polêmica pode afetar a percepção da nova companhia, apesar do foco da Magnum em expansão independente e geração de valor direto ao acionista.