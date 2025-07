Sorte na SpaceX, azar na Tesla: empresa de Musk tenta ganhar espaço enquanto fundador enfrenta crise

Nos últimos meses, o império de Elon Musk tem sido um jogo de azar. As vendas de veículos elétricos da Tesla (TSLA) caíram drasticamente na Europa e na China, a empresa de rede social X (anteriormente Twitter) enfrenta problemas com um chatbot que publicou postagens antissemitas, e a política comercial e de imagem de Musk tem gerado crescente controvérsia para os investidores. Mas, em meio ao turbilhão, ao menos uma de suas empresas continua a prosperar: a SpaceX, sua companhia de exploração espacial.

Avaliada em cerca de US$ 400 bilhões, um aumento de 14% em relação à avaliação de seis meses atrás, a companhia permanece como líder de mercado. Segundo estimativas, Musk, que controla mais de 40% da SpaceX, prevê que a empresa gerará cerca de US$ 16 bilhões em receitas este ano, mais de três vezes o valor de 2022, impulsionado principalmente pela expansão global de sua divisão de satélites, a Starlink.

O serviço tem mais de 6 milhões de usuários globalmente, incluindo clientes em locais remotos e até na força militar da Ucrânia. O crescimento tem sido impressionante, com a receita de 2024 projetada para alcançar US$ 2,7 bilhões, quase o dobro do valor obtido no ano anterior. O avanço tem sido particularmente notável na África, onde a SpaceX viu um aumento significativo na demanda, com a receita subindo de US$ 19 milhões em 2023 para US$ 100 milhões em 2024.

O modelo de assinatura do Starlink tem garantido uma receita recorrente, estabilizando as finanças da SpaceX e diminuindo sua dependência dos lançamentos espaciais, que, embora ainda sejam uma importante fonte de lucro, não oferecem a mesma previsibilidade que o Starlink. Mas o custo dos terminais de usuário, que gira em torno de US$ 349 nos Estados Unidos, segue sendo um obstáculo, especialmente em mercados emergentes, onde o custo da internet convencional ainda é mais acessível. Além disso, a presença do Starlink em países como a China segue limitada, o que impede o aproveitamento completo do mercado internacional.

O complexo desafio do Starship

Embora a Starlink continue a prosperar, o principal negócio da SpaceX enfrenta um de seus maiores desafios: o desenvolvimento do Starship, o foguete de próxima geração prometido para levar a humanidade a Marte.

O programa, no entanto, tem sido marcado por falhas consecutivas, sendo a mais recente uma explosão do foguete durante um teste de motor no Texas, em maio de 2025. Essa falha gerou danos substanciais à infraestrutura da SpaceX, gerando preocupações sobre o impacto financeiro do projeto.

A empresa já havia investido bilhões no desenvolvimento do Starship, e a falta de sucesso no programa ameaça comprometer esses recursos. Cada dia de atraso no desenvolvimento do foguete custa milhões de dólares, um fardo considerável para a SpaceX, que depende do Starship não só para missões lunares com a NASA, mas também para o lançamento de satélites Starlink de grande porte.

A 'ameaça' da Tesla

Enquanto a SpaceX continua a se destacar no setor espacial, a Tesla, outra empresa emblemática de Musk, enfrenta uma realidade diferente.

A Tesla, que revolucionou a indústria automotiva com seus carros elétricos, está passando por um momento de instabilidade. A empresa sofre com uma diminuição nas entregas de veículos, margens de lucro mais apertadas e um aumento da competição, especialmente de fabricantes chineses. Além disso, a incerteza sobre incentivos governamentais para carros elétricos e o aumento das guerras de preços têm pressionado suas finanças e dificultado a manutenção de uma trajetória de crescimento constante. A Tesla também enfrenta desafios relacionados a questões políticas e à percepção pública, que, por vezes, afetam sua imagem e, consequentemente, seu desempenho no mercado de ações.

Em contraste, a SpaceX, ainda sendo uma empresa privada, tem uma flexibilidade maior para navegar por esse tipo de volatilidade e riscos do mercado público, que afeta diretamente a Tesla. Isso significa que, embora a Tesla tenha que lidar com os altos e baixos da bolsa de valores e da opinião pública, a SpaceX, até certo ponto, está protegida de flutuações diárias de mercado, permitindo-lhe focar no longo prazo, como seu plano para Marte e a expansão global do Starlink.

As previsões para a SpaceX continuam otimistas. Analistas e investidores têm uma visão extremamente positiva do futuro da empresa. A ARK Invest, por exemplo, projeta que a SpaceX pode alcançar uma avaliação de 2,5 trilhões de dólares até 2030, um crescimento de 38% ao ano a partir de sua avaliação atual de US$ 400 bilhões. O sucesso contínuo do Starlink e sua capacidade de dominar a tecnologia de foguetes reutilizáveis são vistos como fatores cruciais para esse crescimento robusto.