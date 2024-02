SoftBank volta a ter lucro depois de mais de um ano

A empresa japonesa SoftBank Group voltou a reportar lucro pela primeira vez em cinco trimestres, conforme divulgado nesta quinta-feira, 8. O lucro líquido totalizou 985,5 bilhões de ienes ($6,6 bilhões) no quarto trimestre de 2023, em comparação com uma perda de 744,7 bilhões de ienes no mesmo período do ano anterior.

A SoftBank e seu braço de investimento Vision Fund passaram por um período difícil de redução da atividade de investimento e venda de ativos. As participações em startups de alto crescimento foram especialmente afetadas, já que o apetite pelo risco diminuiu durante a pandemia.

As ações da SoftBank subiram 11% na quinta-feira para seu nível mais alto desde setembro de 2021.

"A SoftBank estava novamente em uma trajetória de crescimento", disse o diretor financeiro Yoshimitsu Goto em uma coletiva de imprensa, acrescentando que as condições do mercado e as perspectivas futuras são "muito positivas".

Vision Fund

O negócio do Vision Fund foi beneficiado pelo aumento das avaliações para holdings como a empresa de transporte Didi Global, a proprietária do TikTok, ByteDance, e a empresa de robótica AutoStore Holdings. Enquanto isso, seu investimento na empresa de compartilhamento de escritórios WeWork foi zerado no trimestre – que já foi avaliada em $47 bilhões, mas pediu falência em novembro.

Outro destaque do portfólio da companhia foi a empresa de chips Arms, da qual possui cerca de 930 milhões de ações, isto é, aproximadamente 90% das ações em circulação. A SoftBank adquiriu a Arm em 2016 por US$ 32 bilhões, e suas ações valiam pouco mais de US$ 47 bilhões no momento do IPO no ano passado.

As ações da Arm dispararam até 41% na quarta-feira à noite, após resultado com receita e lucros que superaram as estimativas dos analistas.

No entanto, a SoftBank ainda não pode realizar os ganhos da empresa com a Arm. A SoftBank está sob bloqueio que a impede de vender suas ações da Arm, com certas exceções, por 180 dias após a estreia no mercado de ações. A Arm foi listada em setembro, o que significa que a restrição de bloqueio expira em março.