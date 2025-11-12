Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

SoftBank despenca um dia depois de vender participação na Nvidia

Durante a madrugada, as ações da empresa caíram até 10% no Japão

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 05h53.

As ações do SoftBank (9984.T) operavam em queda nesta quarta-feira, 12, um dia depois de o conglomerado japonês anunciar a liquidação na participação da Nvidia (NVDA). Na terça-feira, 11, ao reportar resultados trimestrais, o SoftBank também afirmou que vendeu seus investimentos na Nvidia por US$ 5,83 bilhões. Às 5h47, no horário de Brasília, os papéis do SoftBank operavam em queda de quase 4% no mercado de Tóquio.

Durante a madrugada, as ações da empresa caíram até 10%.

A relação com a Nvidia remonta a 2017, quando o Vision Fund construiu uma posição de US$ 4 bilhões. Essa participação foi encerrada em 2019, mas o SoftBank voltou ao ativo em 2020, acumulando cerca de US$ 3 bilhões em ações até março de 2025.

Mesmo com a nova venda, o SoftBank segue envolvido com o setor de hardware por meio da Arm Holdings. A empresa britânica, especializada em design de chips, tem participação majoritária do conglomerado japonês e colabora com ele no desenvolvimento de soluções voltadas para aplicações em inteligência artificial.

Investimentos em IA

A OpenAI tornou-se um dos principais ativos no portfólio do SoftBank. Desde o investimento inicial, o valor da participação do conglomerado japonês cresceu US$ 14,6 bilhões. No segundo trimestre fiscal de 2026, o SoftBank reportou lucro líquido de ¥ 2,5 trilhões, o equivalente a US$ 16,2 bilhões, resultado impulsionado por esse desempenho.

Os recursos obtidos com a venda da Nvidia também devem financiar novos projetos. Entre eles estão a construção de data centers em parceria com a OpenAI e a Oracle, além do desenvolvimento de chips com a Arm. O SoftBank ainda busca ampliar sua presença no setor por meio de empresas como a americana Ampere Computing.

Em conferência com investidores, executivos afirmaram que a decisão de vender ações da Nvidia não tem relação com a visão de futuro da empresa, mas foi uma medida para reforçar o caixa e viabilizar os próximos passos da estratégia de expansão.

Acompanhe tudo sobre:SoftBankNvidiaInteligência artificial

Mais de Invest

Lucro da B3 sobe para R$ 1,2 bilhão no 3º tri, mas principal linha de receita recua

Mega-Sena: resultado do concurso 2.939; prêmio é de R$ 64 milhões

Dividendos mais altos? Reforma tributária pode antecipar distribuições, diz Bofa

Disney está perdendo milhões de dólares por dia devido ao bloqueio do YouTube TV

Mais na Exame

Negócios

Quais são e quanto faturam os maiores supermercados do Rio de Janeiro

Carreira

Processos seletivos antiquados podem perder talentos – descubra como a IA pode te ajudar nisso

Pop

Os Donos do Jogo: o que aconteceu no final?

Mercados

Lucro da B3 sobe para R$ 1,2 bilhão no 3º tri, mas principal linha de receita recua