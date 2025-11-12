SoftBank despenca um dia depois de vender participação na Nvidia

As ações do SoftBank (9984.T) operavam em queda nesta quarta-feira, 12, um dia depois de o conglomerado japonês anunciar a liquidação na participação da Nvidia (NVDA). Na terça-feira, 11, ao reportar resultados trimestrais, o SoftBank também afirmou que vendeu seus investimentos na Nvidia por US$ 5,83 bilhões. Às 5h47, no horário de Brasília, os papéis do SoftBank operavam em queda de quase 4% no mercado de Tóquio.

Durante a madrugada, as ações da empresa caíram até 10%.

A relação com a Nvidia remonta a 2017, quando o Vision Fund construiu uma posição de US$ 4 bilhões. Essa participação foi encerrada em 2019, mas o SoftBank voltou ao ativo em 2020, acumulando cerca de US$ 3 bilhões em ações até março de 2025.

Mesmo com a nova venda, o SoftBank segue envolvido com o setor de hardware por meio da Arm Holdings. A empresa britânica, especializada em design de chips, tem participação majoritária do conglomerado japonês e colabora com ele no desenvolvimento de soluções voltadas para aplicações em inteligência artificial.

Investimentos em IA

A OpenAI tornou-se um dos principais ativos no portfólio do SoftBank. Desde o investimento inicial, o valor da participação do conglomerado japonês cresceu US$ 14,6 bilhões. No segundo trimestre fiscal de 2026, o SoftBank reportou lucro líquido de ¥ 2,5 trilhões, o equivalente a US$ 16,2 bilhões, resultado impulsionado por esse desempenho.

Os recursos obtidos com a venda da Nvidia também devem financiar novos projetos. Entre eles estão a construção de data centers em parceria com a OpenAI e a Oracle, além do desenvolvimento de chips com a Arm. O SoftBank ainda busca ampliar sua presença no setor por meio de empresas como a americana Ampere Computing.

Em conferência com investidores, executivos afirmaram que a decisão de vender ações da Nvidia não tem relação com a visão de futuro da empresa, mas foi uma medida para reforçar o caixa e viabilizar os próximos passos da estratégia de expansão.