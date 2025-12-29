SoftBank compra DigitalBridge por US$ 4 bilhões em acordo definitivo

O SoftBank chegou a um acordo definitivo para comprar a DigitalBridge por cerca de US$ 4 bilhões. Em comunicado ao mercado divulgado nesta segunda-feira, 29, o conglomerado japonês anunciou que pagará US$ 16 por ação em dinheiro, adquirindo indiretamente todas as ações ordinárias em circulação da empresa.

A proposta de aquisição oferece um prêmio de 15% sobre o preço de fechamento das ações da DigitalBridge em 26 de dezembro de 2025 e de 50% em relação à média de fechamento dos últimos 52 semanas até 4 de dezembro de 2025.

Segundo o SoftBank, após a finalização do negócio, a DigitalBridge seguirá operando como uma plataforma independente, sob a liderança de Marc Ganzi.

A empresa adquirida se apresenta como uma gestora global de destaque em ativos alternativos, focada em investimentos em infraestrutura digital, como data centers, torres de telecomunicações, redes de fibra óptica e infraestrutura de ponta.

Sediada na Flórida, a DigitalBridge tinha cerca de US$ 108 bilhões em ativos sob gestão em 30 de setembro, segundo informações do portal Dow Jones. Até o início desta segunda, as ações acumulavam alta de mais de 23% neste ano.

Softbank quer ter infraestrutura completa de IA

A compra está alinhada com as ambições do presidente do SoftBank, Masayoshi Son, de construir uma infraestrutura completa de IA que inclui robótica, data centers, energia e fabricação de chips.

O bilionário fundador desenvolveu uma ampla rede de investimentos e parcerias em empresas de inteligência artificial, como OpenAI, Nvidia, Intel e Oracle, e caracterizou a tecnologia como uma "força central que molda o futuro da humanidade".

Em outubro, por exemplo, o grupo japonês comprou a divisão de robótica da ABB por US$ 5,4 bilhões. "A próxima fronteira do SoftBank é a IA Física", afirmou Son em um comunicado na compra.

"Junto com a ABB Robotics, uniremos tecnologia e talentos de primeira linha sob nossa visão compartilhada para fundir a Superinteligência Artificial e a robótica, impulsionando uma evolução revolucionária que levará a humanidade adiante", complementou na ocasião.

O grupo japonês e seus fundos de investimento com foco em tecnologia já possuem a SoftBank Robotics, que desenvolve robôs humanoides e logísticos; a Berkshire Grey, uma empresa americana especializada em logística e robótica e empresas especializadas como AutoStore, Agile Robots e Skild AI.