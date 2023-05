Société Générale diz que hedge funds estão muito pessimistas sobre ações

Hedge funds posicionados para uma forte queda das bolsas globais assumiram posições muito pessimistas e podem ter que apostar na alta se os índices acionários continuarem subindo, o que, por sua vez, impulsionaria o mercado ainda mais, dizem estrategistas do Société Générale.

O posicionamento é “tão extremo” que, se as ações não recuarem, isso “poderia resultar em uma rápida e drástica reversão de posições”, escreveu o estrategista Arthur van Slooten em nota. “Potencialmente, inclusive contribuiria para uma reação do mercado na direção oposta, elevando os rendimentos das ações e dos títulos.”

Depois de subir em março e abril, o índice MSCI All-Country World não devolveu quase nada desses ganhos este mês, apesar das preocupações com a saúde dos bancos regionais dos EUA e com uma recessão. O posicionamento líquido vendido no S&P 500 está perto de níveis vistos apenas durante a crise financeira global, segundo dados compilados pela Bloomberg.

“Embora compartilhemos uma visão cautelosa sobre o S&P, temos dúvidas sobre os níveis extremos de cautela que estamos vendo”, destaca a equipe do SocGen. O posicionamento atual “exigiria uma dramática deterioração no cenário de investimentos” e qualquer correção do mercado “viria quase como um alívio”.

