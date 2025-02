Sobe e desce do Ibovespa: as ações que mais se valorizaram nos últimos 5 anos

Nos últimos cinco anos, a Prio (PRIO3) acumulou valorização superior a 1.400%, impulsionada pela alta do petróleo e aquisições estratégicas. No mesmo período, o Magazine Luiza (MGLU3) registrou queda de cerca de 95%, pressionado pelo aumento dos juros e pela concorrência no comércio digital. Os dados foram divulgados pela consultoria Elos Ayta nesta segunda-feira, 24, que analisou o desempenho das ações entre 21 de janeiro de 2020 até 21 de dezembro de 2025.

Setores mais resilientes e os mais afetados

Empresas dos setores de commodities, energia e infraestrutura demonstraram maior resiliência, enquanto aquelas mais dependentes do consumo e do crédito sofreram perdas expressivas. O cenário reflete os impactos da pandemia e das políticas econômicas recentes.

Desde o início da pandemia, o Ibovespa passou por períodos de forte volatilidade, afetado por mudanças no comportamento do consumidor, oscilações nos juros e a pressão inflacionária. Entre os destaques positivos desde 2020, estão Petrobras (PETR4) e WEG (WEGE3), enquanto Azul (AZUL4) e CVC (CVCB3) acumularam perdas expressivas.

Os impactos dos juros altos na economia

“A combinação de juros altos, inflação e mudança de hábitos afetou diretamente varejo, turismo e educação”, apontam dados da consultoria Elos Ayta.

Com a perspectiva de cortes na Selic e um possível reaquecimento do consumo, setores que sofreram nos últimos anos podem ensaiar uma recuperação. No entanto, a incerteza global e a política fiscal brasileira ainda seguem como fatores determinantes para o desempenho da bolsa.

Empresa Código Setor Retorno % R$ Retorno % US$ Petrobras PETR4 Exploração refino e distribuição 337,60 237,05 Petrobras PETR3 Exploração refino e distribuição 320,75 224,07 PetroRio PRIO3 Exploração refino e distribuição 293,67 203,21 Embraer EMBR3 Material aeronáutico e de defesa 201,84 132,49 Santos Brp STBP3 Serviços de apoio e armazenagem 177,25 113,55 Cemig CMIG4 Energia elétrica 141,12 85,72 SLC Agrícola SLCE3 Agricultura 140,53 82,67 Weg WEGE3 Motores compressores e outros 128,29 75,84 Marcopolo POMO4 Material rodoviário 124,15 72,65 Copel CPLE6 Energia elétrica 108,52 58,27

As ações que mais desvalorizaram desde 2020