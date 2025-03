Sob Trump, bilionários das big techs perderam US$ 266 bilhões — ou o valor de mercado do McDonald's

Em 2025, as políticas econômicas de Donald Trump e o aumento da incerteza sobre a economia dos Estados Unidos trouxeram pânico aos mercados americanos, além de reforçar a preocupação dos investidores em relação à proximidade dos principais CEOs das big techs com o governo.

Para os magnatas da tecnologia, o impacto foi severo — com oito bilionários deles vendo suas fortunas encolherem em um total de US$ 266 bilhões, segundo a Business Insider. O número supera o valor de mercado de gigantes como Salesforce, McDonald's e Wells Fargo.

Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é o principal afetado, com uma perda estimada em US$ 132 bilhões, ou 30% de sua fortuna. O colapso está ligado a uma queda de 45% nas ações da Tesla desde o começo do ano, o que resultou em um dos maiores reveses financeiros da história recente do setor tecnológico.

Jeff Bezos, fundador da Amazon, também sofreu um golpe considerável, com uma perda que acompanha a queda de 11% no valor das ações da gigante de e-commerce. Junto a ele, Larry Ellison, da Oracle, Michael Dell, da Dell Technologies, e Jensen Huang, da Nvidia, também viram suas fortunas encolherem em mais de US$ 20 bilhões cada, devido à queda nos preços das ações de suas empresas, que caíram até 20% ou mais neste ano.

Larry Page e Sergey Brin, cofundadores da Alphabet, controladora do Google, perderam cerca de US$ 18 bilhões e US$ 17 bilhões, respectivamente, após uma queda de 12% nas ações da empresa. Já Steve Ballmer, ex-CEO da Microsoft, registrou uma perda de US$ 13 bilhões devido a uma queda de 10% nas ações da Microsoft.

As perdas se intensificaram na segunda-feira, 10, quando o Nasdaq Composite sofreu uma queda de 4%, a maior desde 2022, com o aumento dos temores de recessão reforçados por uma entrevista de Trump no domingo no qual ele não descartou a possibilidade de uma queda no PIB, no que classificou como um "período de transição" para a economia americana.

Esses bilionários fazem parte de um grupo maior, com as 16 pessoas mais ricas do mundo vendo suas fortunas caírem em US$ 236 bilhões, apenas neste ano. Esse declínio é reflexo de políticas econômicas que incluem tarifas comerciais, diminuição das regulamentações e cortes de impostos, ações que geraram temores sobre inflação e recessão.

A perda de confiança no mercado de tecnologia, especialmente no setor de IA que impulsionou o crescimento em 2025, fez com que empresas como Amazon e Oracle perdessem valor de mercado, abalando ainda mais a situação financeira desses magnatas.

Apesar das perdas, figuras como Bill Gates, da Microsoft, conseguiram registrar ganhos. No caso de Mark Zuckerberg, mesmo com a Meta mantendo os ganhos no ano, houve um grande revés, com a perda de US$ 9,5 bilhões de patrimônio em um único dia, de acordo com o Índice da Bloomberg.