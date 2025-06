Sob ofensas de Trump e divergências no Fed, Powell mantém tom de cautela sobre juros

O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, discursou ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes nesta terça-feira, 24.

Em meio a falas do diretor do Fed, Christopher Waller sobre cortar juros no curto prazo e sob ameaças e ofensas diretas do presidente Donald Trump, Powell afirmou que a inflação diminuiu desde o pico em meados de 2022, mas permanece elevada em relação à meta de 2%.

“Vamos tomar nossas decisões com base nos dados e no balanço de riscos”, disse o presidente do Fed, um discurso do qual não abre mão.

Sobre a política dos EUA, Powell disse que “as mudanças políticas continuam a evoluir e seus efeitos sobre a economia permanecem incertos”. Em relação às tarifas, a autoridade disse que seus efeitos dependerão, entre outras coisas, de seu nível. “As expectativas desse nível atingiram o pico em abril e desde então diminuíram”, ressaltou.

Ao mesmo tempo, o chairman disse que é esperado que a inflação suba por conta do que estão vendo das tarifas.

Quando questionado se a política tarifária é coerente, a autoridade disse que não é um julgamento para ele fazer. Ainda sobre as políticas de Trump, Powell completou: “A política anti-imigração reduziu o crescimento da força de trabalho.”

Já sobre a guerra do Oriente Médio, Powell afirmou ser muito cedo para especular sobre os efeitos na economia.

As falas que divergem da de outros membro do Fed também foram comentadas: “As pessoas são livres para fazer o que quiserem.”

Powell disse que não comentaria as observações de Waller sobre a economia, e falou que é possível que o Fed corte juros mais cedo se o mercado de trabalho enfraquecer, ou mais lentamente se ele se fortalecer.

Christopher Waller afirmou que os decisores da política monetária já podem olhar para juros mais baixos no mês que vem, dado que as tarifas impostas pelo segundo mandato presidencial de Donald Trump parecem não estar impulsionando a inflação de forma significativa.