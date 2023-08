Sob expectativa dividida, Copom inicia reunião que deve marcar 1ª queda do ciclo de cortes da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central iniciará nesta terça-feira, 1, a reunião que deverá marcar a primeira queda da taxa de juros Selic em mais de três anos. A expectativa para o começo do ciclo de cortes é unânime, mas o mercado segue dividido quanto à magnitude.

Expectativas divididas

Enquanto uma parte acredita em um movimento mais gradual, com um corte de 0,25 ponto percentual (p.p.) na largada, outra aposta em uma redução mais agressiva, de 0,5 p.p., que levaria a Selic de 13,75% para 13,25% numa tacada só. Porém, um ajuste mais brando, para 13,5% na decisão desta quarta-feira, 2, ainda é tido como mais factível. Pelas projeções do banco Goldman Sachs, a probabilidade é de 60% de um corte mais suave a 40% de um mais agressivo.

Luciano Sobral, economista-chefe da Neo Investimentos, acredita que uma queda de 0,25 p.p. seria o mais provável, mas não destaca a possibilidade de corte de 0,5 p.p. nesta quarta. “Uma redução mais forte na taxa de juros tenderia a impulsionar a bolsa. Mas não seria uma grande surpresa”, disse à Exame Invest.

Para Sobral, um ajuste fino no início do ciclo de cortes seria mais o “perfil” da atual equipe econômica do Banco Central, mais cautelosa quanto ao controle dos riscos inflacionários.

O comportamento muito mais brando da inflação brasileira do que se previa no início do ano tem contribuído para a expectativa de corte de juros. Mas, de acordo com o economista-chefe da Neo Investimentos, dados ainda fortes da atividade econômica brasileira devem impedir um ciclo de corte de juros mais agressivo por parte do Copom. Pelas suas projeções, a Selic deverá encerrar este a ano a 12,25% (mais um corte e 0,25 p.p. e mais dois de 0,50 p.p.) e o próximo a 9%.

O início de um novo ciclo

Embora siga o consenso de mercado para a taxa de juros do fim do ciclo de cortes, Sobral discorda levemente com a velocidade da queda de juros, que, para o mercado, deverá ser um pouco mais rápida. Segundo o consenso do último Focus, a Selic deverá encerrar o ano a 12%, considerando um corte de 0,25 p.p e outros mais três de 0,50 p.p. até o fim de 2023.

Economistas do Goldman Sachs alertaram em relatório recente que seria prudente o Copom realizar ciclo gradual e longo de corte de juros, sem abusar na intensidade neste começo. “É importante limitar o risco de “girar demais no início” para consolidar os recentes ganhos de desinflação e ancorar ainda mais as expectativas de inflação.”

A visão difere da de membros da equipe econômica do governo, que veem um corte de 0,50 p.p. como o mais apropriado para o início do ciclo.

Estreia de indicados de Lula

Esta reunião do Copom, por sinal, será a primeira com a participação de Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino Santos, indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A expectativa é de que votem por uma queda mais agressiva, como deseja o governo