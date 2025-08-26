Sob 'efeito Coelho Diniz', GPA engata segundo dia entre maiores altas da bolsa

As ações do GPA (PCAR3) operam entre as maiores altas do Ibovespa, mesmo depois de ter encabeçado o índice na sessão de ontem, subindo 9%. O mercado dá sinais de que aprovou as mudanças na composição societária da companhia. Às 14h30, horário de Brasília, o papel subia 2,56%, a R$ 3,61.

No último domingo, o GPA informou, por meio de fato relevante, os Coelho Diniz atingiram participação de 24,6% no capital social do grupo, passando a ser seu maior acionista, ultrapassando o grupo francês Casino, com 22,55 de participação.

A família é dona de uma rede de supermercados de mesmo nome em Minas Gerais e quer mais do que ações do GPA. Eles pediram a convocação de uma assembleia geral extraordinária (AGE) para ter mais representatividade no conselho de administração. Informações do mercado dão conta que os Coelho Diniz estariam alinhados com outros acionistas e teriam ações suficientes para eleger entre 5 e 6 membros, no total de 9.

Desde maio deste ano, um dos integrantes da família, André Luiz Coelho Diniz, atuava como membro independente do colegiado.

A família de Abílio Diniz (1936-2024) já não tem participação acionária no grupo que criou e não possui nenhuma relação com os Coelho Diniz.

O JP Morgan ressalta que a família Coelho Diniz não pode continuar comprando ações, pois está quase no limite de 25% da chamada "pílula de veneno" (cláusula para evitar controle absoluto da companhia).

O banco acredita em volatilidade para ações do grupo até que AGE ocorra e que a alta alavancagem do GPA deve continuar no foco da empresa.

Para a Genial investimentos, o avanço da família Coelho Diniz sinaliza maior influência na governança do GPA, podendo alterar os rumos estratégicos da companhia. De acordo com a casa, a busca por alinhamento entre participação acionária e representatividade no conselho pode trazer maior estabilidade e foco à gestão, mas também adiciona incerteza de curto prazo até a definição dos novos conselheiros.