Snap desaba 35% após balanço, restringe contratações e admite má fase: 'não estamos satisfeitos'

As ações da Snap, dona da rede social Snapchat, desabam cerca de 35% na Bolsa de Nova York (NYSE) nesta sexta-feira, 22, com investidores reagindo ao resultado do segundo trimestre divulgado na última noite, 21. A queda acarreta em uma perda próxima de US$ 9 bilhões em valor de mercado -- mais de duas vezes o valor do Magazine Luiza -- para cerca de US$ 17,4 bilhões.

A companhia apresentou prejuízo líquido de US$ 0,26 por ação e receita líquida de US$ 1,11 bilhão. O consenso era de prejuízo e receita de US$ 0,20 e US$ 1,15 bilhão, respectivamente. Ainda que não tenha saído tão abaixo das expectativas, a última linha do balanço é vista apenas como a ponta do Iceberg.

Com a queda esperada para o pregão desta sexta, a perda em valor de mercado da Snap deve superar US$ 50 bilhões no ano. Desde que os papéis bateram máxima em setembro do ano passado, o valor de mercado da Snap já caiu em mais de US$ 100 bilhões -- mais do que uma Petrobras inteira, avaliada próximo de US$ 72 bilhões.

Maior pessimismo sobre empresas de tecnologia, diante de juros mais altos, tem pressionado as ações da Snap. Mas fatores operacionais também têm peso nessa conta. O ritmo de expansão de receita caiu de 116% no segundo trimestre de 2021 para 13% no último trimestre. A desaceleração do negócio, que tem justamente o crescimento como um de seus alicerces, tem preocupado não só os acionistas.

O recado da Snap aos investidores

A própria Snap admitiu o mau momento da empresa. "Nosso resultado financeiro do segundo trimestre não reflete a escala de nossa ambição. Não estamos satisfeitos com os resultados que estamos entregando, independentemente dos ventos contrários atuais", afirmou a Snap em carta a investidores.

A empresa atribuiu o fraco desempenho a uma série de fatores que afetaram a receita de publicidade. Entre eles, concorrência, mudanças em políticas internas e efeitos do cenário macroeconômico em anúncios na plataforma. A Snap disse que está trabalhando para retomar o crescimento acelerado e ganhar fatias de mercado, mas que "provavelmente levará algum tempo antes de vermos melhorias significativas".

O plano de ação da Snap para voltar aos tempos áureos envolve algumas prioridades, como mais investimento em produtos e investimentos "pesados" para mensurar os retornos de anúncio em suas plataformas. Mas ainda que soe contraditório, a empresa também firmou o compromisso de "recalibrar os níveis de investimento para construir um caminho para um fluxo de caixa livre equilibrado ou melhor, mesmo com taxas reduzidas de crescimento de receita".

O fluxo de caixa livre da Snap foi negativo em US$ 147 milhões contra US$ 116 milhões do segundo trimestre de 2021.

O plano da Snap: menos contrações e crescimento tímido

A equalização dessa conta, explicou a companhia, se dará nos gastos com funcionários. "Pretendemos reduzir substancialmente nossa taxa de contratação, bem como a taxa de crescimento das despesas operacionais. Vamos repriorizar nossos investimentos e direcionar um foco renovado na produtividade."

A Snap encerrou o segundo trimestre com 6.446 funcionários frente aos 6.131 do trimestre anterior e 4.667 do mesmo período do ano passado.

As expectativas de crescimento da Snap para o próximo trimestre também são tímidas.

O guidance para a receita é de que permaneça em níveis próximos ao do ano anterior, enquanto a expectativa para o número de usuários no Snapchat é leve crescimento de 347 milhões para próximo de 360 milhões. A expansão de usuários no segundo trimestre foi de 18% em relação ao mesmo período do ano passado.