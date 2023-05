SmartFit (SMFT3): Santander reitera recomendação de compra após balanço e vê upside de 25%

O Santander reiterou a recomendação de compra das ações da SmartFit (SMFT3) após o balanço divulgado pela rede de academias na manhã desta quinta-feira, 11. As ações da companhia sobem mais de 2% na bolsa, cotadas perto de R$ 16,25.

SmartFit supera expectativas para o 1º tri

O lucro líquido da SmartFit ficou em R$ 105 milhões no primeiro trimestre, revertendo o prejuízo de R$ 75 milhões registrado no mesmo período de 2022. Em relação ao trimestre anterior, o lucro cresceu 41% . O resultado saiu 45,8% acima do previsto pelo Santander.

O Ebitda teve alta de 357% para R$ 304 milhões e a receita líquida, de 58% para R$ 982 milhões. Em relatório, o Santander afirmou que os níveis de receitas e lucratividade saíram acima das expectativas de seus analistas, servindo de suporte para a classificação "outperform" para a ação da SmartFit.

Potencial de alta para a ação

O banco tem preço-alvo de R$ 20 para o papel, representando um potencial de alta de 26,2% em relação à cotação do último fechamento.

Lucratividade e crescimento

"Graças à receita 4,4% acima do esperado e aos custos e despesas fixos da empresa, o Ebitda superou nossa estimativa em 10,5%. Esses fortes resultados trimestrais apoiam nossa visão positiva sobre a empresa", disse o Santander.

Os analistas ainda ressaltaram o crescimento de 28% na base de clientes da SmartFit para 4,188 milhões e os ajustes de preços realizados no trimestre. Na comparação anual, a margem bruta da companhia saltou 11,3 ponto percentual (p.p.) para 51,6% e 3,7 p.p. frente ao trimestre anterior.