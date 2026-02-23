Smart Fit recua 2% e tem volume negociado duas vezes maior que o da Vale

Numa sessão em que o Ibovespa luta para se manter nos 190 mil pontos, uma ação da carteira dispara na frente em volume de negócios e opera em forte baixa: a da rede de academias Smart Fit.

Às 11h45 (horário de Brasília), o papel SMFT3 recuava 2%, a R$ 21,02. Não chegava a ser uma das maiores baixas do Ibovespa, mas os negócios com a ação movimentavam R$ 939 milhões — praticamente o volume da Vale (VALE3) e das ações preferenciais da Petrobras (PETR4) juntas, no mesmo horário.

De acordo com apuração do Valor, a gestora Pátria vendeu 42,4 milhões de ações em um block trade na manhã de hoje, movimento que costuma derrubar o preço do papel de uma empresa listada. Segundo o jornal, a operação movimentaria R$ 900 milhões, número próximo do volume registrado agora há pouco. Na operação, a ação teria saído por R$ 20,95, um desconto de 2,33% em relação ao preço de fechamento da última sexta-feira.

Ainda de acordo com a publicação, o block trade de hoje foi o terceiro realizado pela Pátria e a operação, segundo fontes ouvidas pelo jornal, tira uma pressão vendedora sobre a ação da Smart Fit, ao mesmo tempo que aumenta a liquidez da empresa na bolsa.