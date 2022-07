SLC vale menos na bolsa do que suas terras, reavaliadas para R$ 9,35 bi

As terras da SLC Agrícola (SLCE3) tiveram apreciação de 34,7% em um ano passando de R$ 6,941 bilhões para 9,352 bilhões. A avaliação foi realizada pela consultoria independente Delloitte Touche Tohmatsu e apresentada em fato relevante nesta quinta-feira, 7.

Com a nova avaliação, as terras da companhia sozinhas superam todo o valor de mercado da SLC Agrícola, avaliada na bolsa em R$ 9,23 bilhões.

O valor das terras da SLC multiplicou por 13 desde 2007. Mas foi a partir de 2019 que o ritmo de crescimento acelerou, saltando 142% no período. Considerando apenas as fazendas que a companhia possuía no momento do IPO, a valorização foi de 200% desde 2019.

As avaliações, segundo a SLC, consideram apenas as "terras nuas", sem contabilizar prédios e instalações no terreno.

O valor líquido de todos os ativos da companhia, que considera fatores como estoque e ativos biológicos, ficou em R$ 60,20 por ação, quase 40% acima da cotação do último fechamento, de R$ 43,46.

SLC reduz projeção de safra de algodão e milho

A SLC também divulgou nesta manhã atualização para as safras de algodão e milho, que tiveram respectivas quedas de 22,2% (2ª safra) e 14,4% em relação ao orçado inicialmente.

As perdas, segundo a empresa, foram ocasionadas por déficit hídrico de março na Bahia e Mato Grosso, além "temperaturas atípicas para as regiões", como geada, que prejudicou o desenvolvimento das plantas.