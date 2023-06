SLC (SLCE3): valor das terras cresce 16% em um ano e vai a R$ 11 bilhões

A SLC Agrícola (SCLE3) divulgou na última noite o resultado da avaliação de suas terras que constatou valor de R$ 10,928 bilhões, 16,9% acima do registrado no ano passado. A avaliação foi feita pela Deloitte Touche Tohmatsu.

Parte do crescimento se deve à aquisição pela SLC de 12.474 hectares de terras agrícolas, mais Reserva Legal, no estado da Bahia. O valor foi de R$ 470 milhões, sendo R$ 55 milhões relativos às benfeitorias e R$ 33 milhões por hectare.

Companhia supera 200.000 hectares agricultáveis

Com a aquisição e devolução de 852 hectares, o portfólio total da SLC chegou a cerca de 206.604 hectares agricultáveis. O preço médio por hectare agricultável da SLC é de R$ 55,1 milhões. A valorização do portfólio da SLC nas mesmas fazendas da época do IPO foi de 11,6% em relação à avaliação do ano passado.