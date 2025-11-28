Rio Preto, Uberlândia e Fortaleza: Latam anuncia mais três rotas domésticas

Correção: o título anterior da reportagem mencionava SJC, sigla para São José dos Campos. O destino correto é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O erro já foi corrigido.

A Latam Airlines anunciou a expansão de sua malha aérea com a inclusão de três novas rotas domésticas previstas para 2026. As passagens já estão disponíveis para compra no site oficial da companhia.

As novas rotas incluem:

voos diários entre Brasília e Uberlândia (MG), a partir de julho de 2026;

entre Brasília e São José do Rio Preto (SP), com início em setembro de 2026;

a rota entre Belo Horizonte/Confins e Fortaleza, que anteriormente operava de forma sazonal, será incorporada à malha regular da LATAM, com voos diários a partir de junho de 2026.

Os voos entre esses destinos fazem parte da estratégia da Latam para aumentar a conectividade entre regiões e melhorar a eficiência das operações. Com a ampliação, a Latam quer aumentar a conectividade entre polos regionais relevantes, com voos diretos entre cidades do interior e capitais, otimizando o tempo de viagem e oferecendo mais alternativas para os passageiros.

As novas rotas não só diminuem o tempo de deslocamento, mas também otimizam as conexões nos hubs de Guarulhos e Brasília, afirma a companhia. A aérea planeja continuar investindo no desenvolvimento da aviação regional.

Os destinos se somam a outros quatro já anunciados para 2026, incluindo Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO) e Campina Grande (PB). Com essas novas operações, a companhia elevará de 59 para 63 o número de aeroportos atendidos no Brasil, o maior que a companhia já atendeu até então.

A Latam também opera voos diretos para 90 destinos no exterior. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a empresa mantém a liderança tanto no mercado doméstico quanto no internacional.