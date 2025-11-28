Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Rio Preto, Uberlândia e Fortaleza: Latam anuncia mais três rotas domésticas

Companhia aérea vai conectar cidades do interior à Brasília e tornar permanente a rota entre BH e Fortaleza

Latam: aérea amplia investimentos em aviação regional

Latam: aérea amplia investimentos em aviação regional

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10h27.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 11h06.

Tudo sobreLatam
Saiba mais

Correção: o título anterior da reportagem mencionava SJC, sigla para São José dos Campos. O destino correto é São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O erro já foi corrigido. 

A Latam Airlines anunciou a expansão de sua malha aérea com a inclusão de três novas rotas domésticas previstas para 2026. As passagens já estão disponíveis para compra no site oficial da companhia.

As novas rotas incluem:

  • voos diários entre Brasília e Uberlândia (MG), a partir de julho de 2026;
  • entre Brasília e São José do Rio Preto (SP), com início em setembro de 2026;
  • a rota entre Belo Horizonte/Confins e Fortaleza, que anteriormente operava de forma sazonal, será incorporada à malha regular da LATAM, com voos diários a partir de junho de 2026.

Os voos entre esses destinos fazem parte da estratégia da Latam para aumentar a conectividade entre regiões e melhorar a eficiência das operações. Com a ampliação, a Latam quer aumentar a conectividade entre polos regionais relevantes, com voos diretos entre cidades do interior e capitais, otimizando o tempo de viagem e oferecendo mais alternativas para os passageiros.

As novas rotas não só diminuem o tempo de deslocamento, mas também otimizam as conexões nos hubs de Guarulhos e Brasília, afirma a companhia. A aérea planeja continuar investindo no desenvolvimento da aviação regional.

Os destinos se somam a outros quatro já anunciados para 2026, incluindo Uberaba (MG), Juiz de Fora (MG), Caldas Novas (GO) e Campina Grande (PB). Com essas novas operações, a companhia elevará de 59 para 63 o número de aeroportos atendidos no Brasil, o maior que a companhia já atendeu até então.

A Latam também opera voos diretos para 90 destinos no exterior. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), a empresa mantém a liderança tanto no mercado doméstico quanto no internacional.

Acompanhe tudo sobre:Latam

Mais de Invest

Esse modelo de iPhone chegou a menor preço da história na Black Friday

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta sexta-feira, 28

Amazon, Meli, Shopee ou Magalu: quem oferece mais desconto na Black Friday

Novembro é mês difícil para mercados dos EUA e dólar acumula queda

Mais na Exame

Apresentado por ESPRO

O futuro do trabalho passa pelas mãos dos jovens do Espro

Apresentado por GEOTAB

Videotelemetria com IA da Geotab: o fim das dúvidas na gestão de frotas

Minhas Finanças

Esse modelo de iPhone chegou a menor preço da história na Black Friday

Ciência

'Cúpula de Michelangelo' de Leonardo quer proteger cidades de ameaças