Sinqia (SQIA3) tem novo recorde de receita com foco em crescimento; lucro cai 10%

A Sinqia (SQIA3), empresa de tecnologia dedicada a software financeiros, registrou um novo recorde de geração de caixa em seu balanço do terceiro trimestre, divulgado na noite de quinta-feira, 10.

O lucro líquido, por sua vez, segue sendo impactado pelas aquisições de novas empresas. O indicador atingiu um resultado de R$ 2,709 milhões, uma queda de 10% frente ao mesmo período do ano anterior. Vale lembrar que as aquisições fazem parte do DNA da Sinqia, uma vez que a empresa tem o crescimento como foco principal.

Como é recorrente para a Sinqia, as aquisições impulsionaram os custos de depreciação e amortização, e representaram, ainda, um aumento nos gastos com imposto de renda.

“Somos uma empresa que está mais focada no crescimento do que na geração de lucro. Digo isso porque, enquanto mantivermos nosso modelo de negócios com aquisições, não teremos um lucro ‘puro’, sem o efeito de custos de depreciação e amortização”, explica Emerson Faria, diretor de Relações com Investidores e ESG da Sinqia, em entrevista à Exame Invest.

Já o lucro líquido ajustado, que desconsidera os efeitos extraordinários causados pelas aquisições, foi de R$ 15,6 milhões, alta de 40,5% frente ao mesmo período do ano anterior.

As últimas compras seguem impactando o balanço da Sinqia também na receita. A receita líquida atingiu R$ 159,5 milhões, um crescimento de 73,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Segundo a companhia, os números são resultado do salto de 87,7% de no segmento de software somado ao aumento de 22% na vertente de serviços. A receita recorrente somou R$133,1 milhões, o que corresponde a 83,4% da receita total.

O Ebitda ajustado, indicador de caixa operacional da companhia, alcançou R$40,8 milhões, um crescimento de 145,7% na comparação anual. Já a margem Ebitda ajustada foi de 25,6%, alta de 7,5 ponto percentual (p.p.).

Para os próximos trimestres, o foco da empresa é apostar no crescimento inorgânico, desenvolvendo o que já tem dentro de casa. “O foco agora é alavancar o cross-selling e ganhar eficiência. Temos vários produtos para as mesmas necessidades: a ideia é se voltar para o que é mais eficiente tanto para o cliente quanto para nós”, avalia Faria.

Isso não significa, no entanto, que as aquisições tenham saído do radar. Pelo contrário: a Sinqia tem R$ 150 milhões em caixa para novas compras. “Estamos prontos para continuar crescendo”, resume o executivo.