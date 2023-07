Sinqia aceita oferta de R$ 2,4 bi da Evertec, listada na NYSE

O Conselho da Sinqia aprovou uma oferta de combinação de negócios com a Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE). A operação irá ocorrer por meio da incorporação da totalidade das ações da Sinqia pela Evertec.

Detalhes da proposta

A totalidade da oferta, sem considerar a correção pela Selic até a data de fechamento da operação, é de R$ 2,39 bilhões. A proposta equivale a um prêmio de 16,75% em relação ao valor de mercado da companhia no último fechamento, de R$ 2,05 bilhões.

A relação de troca será de uma ação da Sinqia por uma preferencia classe A e uma preferencial classe B da Evertec. Cada preferencial de classe A será resgatada, no fechamento da operação, por R$ 24,47 e cada de classe B será resgatada por BDRs lastreados em 0.014354 ação de emissão da Evertec Inc, equivalente a R$ 2,72.As ações da companhia fecharam

O acordo firmado entre as empresas garante à Evertec o direito de exclusividade no negócio. Caso descumprido, a Sinqia terá que pagar uma multa referente a 5% do valor total da operação. Caso os acionistas da Sinqia rejeitem a oferta, o período de exclusividade será encerrado sem nenhuma penalidade para a empresa.

A Sinqia foi assessorada na operação pelo BTG Pactual, que concluiu que os termos da proposta são "justos e equitativos para todos os acionistas", segundo fato relevante.

Maiores acionistas da Sinqia

Com capital pulverizado, a Sinqia tem entre seus principais acionistas os fundos da SFA e da HIX. Os fundadores, Antonio Luciano de Camargo Filho e Bernardo Francisco Pereira Gomes, possuem 7,37% e 6,45% do capital da empresa, respectivamente.