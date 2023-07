Sinqia aceita oferta da Evertec, GPA rejeita proposta por Éxito e o que mais move o mercado

Sem grandes divulgações ou eventos macroeconômicos previstos para esta sexta-feira, 21, as principais bolsas de valores do mundo seguem de lado, variando entre leves ganhos e perdas.

Na Ásia, investidores repercutiram nesta madrugada o Índice de Preço ao Consumidor do Japão, que ficou pouco abaixo do esperado, com alta de 3,3% na comparação anual frente ao consenso de 3,5%. Apesar do número mais fraco, a bolsa de Tóquio fechou em queda de 0,46%.

Na Europa, o clima segue misto, com o índice alemão DAX em baixa, enquanto índices de outros países do continente apresentam alguma variação positiva. Dados do varejo britânico, que saíram melhores que o esperado, seguem como pano de fundo das negociações. Os Índices de Nova York, no entanto, operam em firme alta, recuperando parte das perdas do último pregão, marcado por reações negativas a balanços de big techs, como Tesla, Netflix e TSMC.

Já o Ibovespa chega para esta sexta-feira, com 0.32% de alta acumulada na semana, após ter subido 0,45% na sessão anterior.

GPA rejeita nova proposta por Éxito

O GPA informou na última noite ter rejeitado novamente a proposta do colombiano Jaime Gilinski pelo controle da Éxito.

Sinqia aceita proposta da Evertec

O Conselho da Sinqia aprovou uma oferta de combinação de negócios com a Evertec, listada na Bolsa de Valores de Nova York. A operação irá ocorrer por meio da incorporação da totalidade das ações da Sinqia pela Evertec. A relação de troca será de uma ação da Sinqia por uma preferencia classe A e uma preferencial classe B da Evertec. Cada preferencial de classe A será resgatada, no fechamento da operação, por R$ 24,47 e cada de classe B será resgatada por BDRs lastreados em 0.014354 ação de emissão da Evertec Inc, equivalente a R$ 2,72.

Itaúsa anuncia JCP

A Itaúsa aprovou a distribuição de R$ 0,0515 por ação por meio de juros sobre capital próprio (JCP). O JCP terá como base de cálculo a posição acionária final do dia 25 de julho e serão imputados ao valor do dividendo do exercício de 2023. O pagamento será feito até o fim de 2024.

Que horas abre a bolsa de valores

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.