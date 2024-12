Siderúrgicas e mineradoras sobem na bolsa após anúncio da China animar investidores

O mercado se animou com o anúncio da China de novos estímulos. Pela manhã, as siderúrgicas e mineradoras brasileiras figuram como as maiores altas da bolsa na sessão desta segunda-feira, 9.

CMIN3: +5,15%

+5,15% CSNA3: +4,75%

+4,75% VALE3: +3,51%

+3,51% USIM5: +3,34%

+3,34% GGBR4: +2,93%

Com as mudanças, analistas esperam que as metas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) chinês aumentem, respaldadas por medidas fiscais robustas e maior acessibilidade ao crédito, explica Gilberto Cardoso, CEO Tarraco Commodities Solutions.

O que acontece é que, em mais uma tentativa de estimular a demanda do país, os principais líderes da China planejam afrouxar a política monetária e expandir os gastos em 2025.

Segundo o Politburo, principal órgão de decisão da China, composto por 24 membros, as novas medidas focam em aumentar o consumo interno e estabilizar os mercados imobiliário e de ações.

O anúncio foi feito após um encontro do órgão, que é liderado pelo presidente Xi Jinping, e publicado pela agência de notícias “Xinhua”.

A mudança é a primeira desde 2010, quando o governo decidiu adotar uma postura “prudente” em relação à política monetária, após a crise financeira global de 2008.

O Banco do Povo (PBoC, banco central da China) segue cinco posições de política econômica, sendo elas: "frouxa", "apropriadamente frouxa", "prudente", "apropriadamente apertada" e "apertada" - com flexibilidade em ambos os lados de cada uma.

O órgão adotou uma linguagem mais forte sobre a política fiscal, de acordo com a agência Xinhua, dizendo que será "mais proativa".

A publicação da mídia estatal ainda informou que o país deve aumentar "vigorosamente" o consumo e expandir a demanda interna "em todas as direções”.

Guerra comercial com EUA

O novo direcionamento ocorre em um contexto de crescimento econômico abaixo do esperado após a pandemia. Desde setembro, Pequim tem implementado pacotes de estímulo e reduzido taxas de juros, mas enfrenta desafios para estimular empréstimos.

O movimento também seria uma preparação para uma segunda guerra comercial quando Donald Trump assumir o governo dos Estados Unidos. Isso porque o republicano pretende implementar tarifas para produtos importados, especialmente da China.

Segundo especialistas, o mercado já fala de um imposto que pode chegar até 60% - hoje, é 25%.

Minério de ferro

Na esteira do otimismo, os preços do minério de ferro apresentaram leves aumentos hoje; O índice 62% Fe CFR Qingdao subiu 1,73%, alcançando US$ 106,29/tonelada, refletindo uma melhora no sentimento após o compromisso do Politburo chinês com medidas fiscais e monetárias mais proativas para 2025.

“A combinação de medidas fiscais proativas e flexibilização monetária oferece um cenário favorável para a recuperação dos preços. Os traders devem priorizar a negociação de produtos de alta qualidade, monitorar os desenvolvimentos políticos e otimizar a logística para garantir uma posição competitiva”, comenta Cardoso.