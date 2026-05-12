Shopee vende US$ 4,5 bi no 1º trimestre, mas custo com frete dispara

Dona da Shopee, a empresa de Singapura Sea Limited divulgou resultados do primeiro trimestre que mostram crescimento em ritmo acelerado, mas também mais gastos para sustentar esse avanço.

A receita total da Shopee chegou a US$ 7,1 bilhões, um salto de 46,6% em relação a igual período do ano passado. Já o lucro líquido cresceu menos, 6,7%, somando US$ 438,2 milhões.

O CEO da Sea, Forrest Li, deixou claro que 2026 é um ano de investimentos para fortalecer a posição da empresa diante de concorrentes.

"Nosso forte crescimento de receita reflete a eficácia desses investimentos e já estamos vendo a economia de escala começar a melhorar para algumas dessas iniciativas", detalhou.

Ele vê que a empresa está "no caminho certo" para atingir a meta do ano, ou seja, aumentar o volume bruto de mercadorias (GMV, em inglês) anual da Shopee em cerca de 25% na base de comparação anual.

Além disso, a companhia recomprou 1,8 milhão de ações, gastando US$ 168,4 milhões, de acordo com informações divulgadas em comunicado nesta terça-feira, 12.

Shopee: mais pedidos, mais custos

A Shopee continua sendo a principal fonte de receita do grupo, com US$ 4,5 bilhões só nessa divisão. E o número de pedidos cresceu 29,3%, chegando a 4 bilhões no trimestre.

"Olhando para o futuro, estamos confiantes na força do nosso ecossistema Shopee e em nossa capacidade de executar nossas estratégia", de acordo com Li.

Entretanto, os custos para entregar os pedidos subiram ainda mais rápido, 54,7%, chegando a US$ 3 bilhões.

A empresa está investindo pesado em sua logística própria, e isso pesou na lucratividade operacional da divisão, com o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado caindo 15,6%, para US$ 223,2 milhões.

Braço financeiro da Shopee

A divisão Monee, que oferece crédito para consumidores e pequenas empresas, cresceu 57,8% em receita, chegando a US$ 1,2 bilhão. Já a carteira de crédito atingiu cerca de US$ 10 bilhões, crescimento de 71,3% em um ano.

"Continuamos confiantes de que a Monee será uma importante contribuinte para o lucro de longo prazo da Sea." Forrest Li, CEO da Sea Limited

A Sea está expandindo esse serviço para o Brasil e para usuários fora da plataforma da Shopee, mas o ponto de atenção em qualquer negócio que envolva crédito continua sendo a inadimplência.

Aqui, a taxa de calotes acima de 90 dias ficou estável em 1,1%, número considerado baixo, o que sugere que a empresa está sendo cuidadosa com quem empresta, segundo fontes ouvidas pelo The Business Times.

"A expansão para mais segmentos de usuários, casos de uso fora da Shopee e mercados iniciais como o Brasil estão nos proporcionando uma oportunidade endereçável muito maior em todo o nosso portfólio", acrescentou Li.

Divisão de jogos voltou a crescer

Além disso, a divisão de jogos digitais teve o melhor trimestre desde 2021. A receita subiu 40,6%, para US$ 696,6 milhões, com 666,5 milhões de usuários ativos.

O "Free Fire" segue como carro-chefe e o "Arena of Valor" bateu recorde de desempenho. A margem operacional também melhorou, com 61,6% das vendas brutas virando lucro operacional, ante 59,1% um ano atrás.

A Sea também encerrou março com US$ 4 bilhões em caixa e mais US$ 6,5 bilhões em aplicações de curto prazo. A reserva de quase US$ 10 bilhões é vista por especialistas como um fôlego para ela continuar investindo.