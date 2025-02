SHKP envia proposta para aquisição da PDG Realty por US$ 29 milhões

A desenvolvedora imobiliária de Hong Kong Sun Hung Kai Properties Limited (SHKP) apresentou uma proposta não vinculante para a aquisição integral da PDG Realty, uma das principais empresas do setor imobiliário brasileiro. A proposta, que avalia a companhia em até US$ 29,6 milhões, corresponde a US$ 0,017 por ação.

Segundo a SHKP, após uma análise preliminar dos dados disponíveis, a empresa concluiu que a PDG Realty mantém ativos valiosos em seu portfólio e possui um “potencial considerável” para lançamentos futuros. A avaliação considera, ainda, que a empresa brasileira atravessa uma fase difícil, mas que já superou o pior momento, com ativos e uma marca reconhecida que se alinham com a estratégia da sua divisão global.

A PDG Realty, por sua vez, informou que a proposta foi inesperada e não solicitada. Também esclareceu que não houve qualquer comunicação anterior entre as duas empresas. Em um comunicado oficial, a administradora da PDG destacou que a proposta foi prontamente divulgada devido à natureza estratégica, e que tentará estabelecer contato com a SHKP para discutir os termos e condições propostos.

A negociação ocorre em um momento de reestruturação para a PDG Realty, que, após enfrentar dificuldades financeiras nos últimos anos, busca recuperar seu desempenho no mercado imobiliário brasileiro. Por outro lado, a SHKP segue sua estratégia de expansão internacional, com interesse crescente em mercados emergentes, como o brasileiro.

Investidores aguardam detalhes sobre a proposta e próximos passos

A aquisição da PDG Realty pela SHKP é um movimento que pode fortalecer ainda mais a presença da gigante asiática no Brasil. Especialistas apontam que a operação pode trazer sinergias positivas, especialmente na implementação de novos empreendimentos no país.

Porém, muitos questionam o impacto financeiro da aquisição, dado o histórico recente da PDG, que enfrentou uma série de desafios no mercado brasileiro. A resposta da PDG Realty sobre os detalhes da oferta será fundamental para definir os rumos dessa negociação.