Shein desafia governo da China ao tentar transferir produção para evitar tarifas de Trump

A gigante do fast-fashion Shein está encontrando resistência do governo chinês em seus planos de transferir parte da produção para fora da China, em uma tentativa de evitar as tarifas altas impostas por Donald Trump.

Fontes familiarizadas com o assunto revelaram à Bloomberg que o Ministério do Comércio da China tem se comunicado com a Shein e outras empresas para dissuadi-las de diversificar suas cadeias de suprimentos, especialmente ao procurar alternativas em outros países, como o Vietnã e outras nações do Sudeste Asiático.

O movimento ocorre à medida que as tensões comerciais aumentam entre os Estados Unidos e a China, principalmente após a ameaça de Trump de impor tarifas recíprocas sobre produtos chineses, o que está levando muitas empresas a buscar alternativas para mitigar os custos adicionais das tarifas.

As solicitações do governo chinês, segundo a Bloomberg, ocorreram dias antes do anúncio de Trump sobre os "tarifas recíprocas", o que gerou um clima de incerteza e pressões sobre as empresas chinesas.

Em resposta, a Shein suspendeu as visitas de reconhecimento organizadas para seus principais fornecedores chineses às fábricas no Vietnã e em outros países do Sudeste Asiático, numa tentativa de reduzir a dependência da produção na China.

A decisão de interromper essas viagens também reflete a preocupação com as possíveis perdas de empregos associadas à mudança de produção para o exterior, algo que é sensível para as autoridades chinesas.

A intervenção do governo chinês e a tentativa de proteger o setor de manufatura doméstica refletem um cenário complicado para a Shein, que tem uma dependência significativa da vasta rede de fábricas de vestuário no sul da China.

No entanto, com as tarifas elevadas que se aplicam a quase todos os produtos chineses exportados para os EUA, as empresas estão sendo pressionadas por seus clientes a absorver boa parte do custo das tarifas ou a transferir a produção para reduzir os preços.

As ações de empresas ligadas à Shein sofreram quedas após a divulgação dessas informações. A Guangzhou Jiacheng International Logistics, que oferece serviços de inspeção de qualidade para a Shein, caiu até 7,7% na sessão de tarde, enquanto a Kengic Intelligent Technology, focada em sistemas de armazenamento inteligente, caiu até 2,7% antes de se recuperar.

O governo chinês, que já havia demonstrado sua insatisfação com estratégias de deslocalização de produção durante o primeiro mandato de Trump — quando muitas empresas chinesas transferiram suas fábricas para países como o Camboja, onde mais de metade das fábricas são de propriedade chinesa — agora tenta evitar que essas estratégias sejam adotadas novamente.

A medida do Ministério do Comércio também sugere que Pequim está menos disposto a tolerar que as empresas utilizem estratégias de deslocalização para driblar as tarifas, como já ocorreu no passado.

A situação de Shein também está se tornando um desafio adicional para seus planos de listagem na Bolsa de Londres. Além das questões de tarifas, a empresa enfrenta crescente pressão dos investidores para reduzir sua avaliação, enquanto suas práticas de cadeia de suprimentos e condições de trabalho continuam sendo monitoradas.

A iminente expiração da isenção de tarifas sobre pequenas remessas de produtos chineses, que termina em 2 de maio, promete aumentar ainda mais os custos para Shein e seus concorrentes, como o Temu, que dependem dessa brecha para enviar seus produtos sem tarifas adicionais para os consumidores dos EUA.