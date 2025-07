Setor de internet da China atinge RMB 773,5 bilhões em receita até maio de 2025

O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China divulgou nesta terça-feira, 2, dados sobre o desempenho do setor de internet e serviços relacionados no país.

Entre janeiro e maio de 2025, empresas de grande porte do setor registraram receita total de RMB 773,5 bilhões, um crescimento de 0,9% em relação ao mesmo período de 2024.

O setor de internet representa uma parcela significativa da economia digital chinesa e contribui diretamente para o produto interno bruto (PIB) do país.

Áreas como e-commerce, serviços de nuvem, fintech e plataformas digitais lideram o mercado. A receita obtida reflete uma estabilização do setor, após períodos de crescimento acelerado nos anos anteriores.

Desempenho das regiões chinesas no setor de internet

Mais de 30% das regiões chinesas apresentaram crescimento na receita do setor. As cinco principais, Pequim, Guangdong, Xangai, Zhejiang e Tianjin, concentraram RMB 649,6 bilhões, com alta de 4,1% em relação ao ano anterior. Essas regiões somam 84% da receita nacional, desconsiderando empresas que operam em múltiplas áreas.

Além disso, 11 províncias tiveram crescimento positivo, entre elas Shanxi, Mongólia Interior, Sichuan e Shaanxi, que superaram 10% no período. Esse avanço indica uma expansão mais equilibrada do setor, com regiões do interior ganhando peso no mercado digital.

Transformação digital impulsionada por políticas públicas

O governo chinês tem incentivado a transformação digital por meio de políticas públicas, como investimentos em infraestrutura 5G, inteligência artificial e segurança cibernética. Essas iniciativas buscam acelerar a inovação tecnológica e ampliar o acesso a serviços digitais em todo o país.

Apesar do crescimento modesto, analistas destacam que a expectativa para o segundo semestre de 2025 é de maior dinamismo, impulsionado pelo aumento do consumo digital e pela integração do setor de internet com outros segmentos da economia.