Setor de IA deve enfrentar correção de preços, aponta JPMorgan

O vice-chairman do JP Morgan Chase, Daniel Pinto, afirmou nesta terça-feira, 18, que as empresas de inteligência artificial (IA) estão supervalorizadas e devem passar por uma correção. A avaliação foi feita durante o Bloomberg Africa Business Summit, em Joanesburgo.

Segundo Pinto, esse ajuste poderá afetar não somente o setor de tecnologia, mas também o índice S&P 500 e outras áreas do mercado financeiro. Ele se junta a um grupo de executivos de Wall Street que demonstram preocupação com uma possível bolha no setor, alimentada por volumes recordes de investimento.

As cinco maiores empresas de tecnologia devem investir US$ 371 bilhões em data centers ainda este ano, segundo estimativas. Até 2030, a demanda por infraestrutura de IA pode chegar a US$ 5,2 trilhões, segundo a consultoria McKinsey & Co. Para justificar os valuations atuais, seria necessário um salto de produtividade que, segundo Pinto, pode demorar mais do que o mercado projeta.