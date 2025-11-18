Invest

Setor de IA deve enfrentar correção de preços, aponta JPMorgan

Daniel Pinto prevê correção nos valuations de IA e impacto sobre o S&P e o mercado global

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07h06.

O vice-chairman do JP Morgan Chase, Daniel Pinto, afirmou nesta terça-feira, 18, que as empresas de inteligência artificial (IA) estão supervalorizadas e devem passar por uma correção. A avaliação foi feita durante o Bloomberg Africa Business Summit, em Joanesburgo.

Segundo Pinto, esse ajuste poderá afetar não somente o setor de tecnologia, mas também o índice S&P 500 e outras áreas do mercado financeiro. Ele se junta a um grupo de executivos de Wall Street que demonstram preocupação com uma possível bolha no setor, alimentada por volumes recordes de investimento.

As cinco maiores empresas de tecnologia devem investir US$ 371 bilhões em data centers ainda este ano, segundo estimativas. Até 2030, a demanda por infraestrutura de IA pode chegar a US$ 5,2 trilhões, segundo a consultoria McKinsey & Co. Para justificar os valuations atuais, seria necessário um salto de produtividade que, segundo Pinto, pode demorar mais do que o mercado projeta.

Mercados asiáticos recuam com temor sobre valuations e foco nos resultados da Nvidia

Os principais índices da Ásia caíram nesta terça-feira, 18, com pressão sobre ações de tecnologia e expectativa pelo balanço da Nvidia, previsto para quarta-feira, 19. O Nikkei caiu 3%, e o sul-coreano KOSPI recuou 3,3%, enquanto o índice MSCI Ásia-Pacífico, excluindo Japão, cedeu 1,8%.

Ações ligadas à inteligência artificial foram destaque negativo. Uma cesta de papéis monitorada pelo BNP Paribas caiu 4,7% no dia e acumula perda de 15% desde o fim de outubro, após forte alta no ano.

No câmbio, moedas como iene, dólar e franco suíço se valorizaram. O bitcoin caiu abaixo de US$ 90 mil, recuando quase 30% desde o pico. O petróleo Brent cedeu 0,67%, a US$ 63,77.

