Com o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a pausa nas tarifas recíprocas por 90 dias, com exceção à China, os mercados financeiros estão operando em forte alta. Um termômetro disso são os papéis das Sete Magníficas - Alphabet, Apple, Amazon, Nvidia, Meta, Microsoft e Tesla.

A montadora do bilionário Elon Musk lidera os ganhos do grupo, com suas ações subindo mais de 17% nesta tarde. A Nvidia registra alta de 15% em razão da pausa nas tarifas recíprocas. A Apple, que vinha tendo uma desvalorização bilionária nos últimos dias, perdendo inclusive o posto de empresa mais valiosa do mundo, viu sua ação subir 12% nesta tarde.

A Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, estava se valorizando quase 9%. A Amazon, de Jeff Bezos, também bastante afetada pela alta nas tarifas, registrava uma alta de quase 10%.

A Microsoft, que recentemente completou 50 anos, tinha alta de mais de 8%. Quem registrava uma alta mais "tímida" era a Alphabet, dona do Google. Seu papel subia 7%.

Juntas, essas sete empresas valem US$ 14,3 trilhões. De todas, apenas a Tesla havia caído do patamar de US$ 1 trilhão.

Entenda a guerra comercial de Trump

A decisão de Trump veio horas depois de a China anunciar retaliações às tarifas impostas pelos EUA. Pequim decidiu taxar importações americanas em 84%, após sofrer tarifas americanas de 84%, que entraram em vigor na madrugada desta quarta-feira, 9. Como Trump já havia taxado a China em 20% antes, o país passou a ter taxa de 104%, que agora será ampliada para 125%.

Na semana passada, Trump anunciou que taxaria quase todos os países do mundo, com tarifas de importação a partir de 10%. Essa cobrança de 10% entrou em vigor no sábado, 5, e o Brasil ficou nessa categoria mais baixa.

Nesta quarta, 9, entraram em vigor as tarifas adicionais, que foram suspensas por Trump na tarde desta quarta. Assim, a União Europeia passou a ser cobrada em 10% no sábado e teria mais 10% agora, somando 20%, por exemplo.