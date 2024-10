Serviços no Brasil, PPI nos EUA e balanços de JP Morgan e Wells Fargo: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam sem direção única na manhã desta sexta-feira, 11. Nos Estados Unidos, à espera de mais dados de inflação, os índice futuros caem. Na Ásia, os mercados fecharam mistos, com as da China amargando perdas em meio a incertezas sobre a adoção de novos estímulos para a segunda maior economia do mundo. Na Europa, as bolsas operam sem direção definida com investidores repercutindo dados locais.

Inflação ao produtor

O mercado está com a atenção redobrada em relação aos dados da inflação após os dados do Índice de Preços aos Consumidor (CPI, na sigla em inglês) mostrarem que a inflação não está desacelerando no ritmo esperado.

Segundo o Departamento do Trabalho americano, o CPI subiu 0,2% em setembro, mantendo a estabilidade em relação a agosto, mas ligeiramente acima da expectativa de 0,1%. Na comparação anual, o CPI subiu 2,4%, levemente acima da expectativa de 2,3%, e abaixo do acumulado de agosto, que foi de 2,5%.

O núcleo do CPI, que exclui itens voláteis como energia e alimentos, cresceu 0,3% no mês, em linha com o mês anterior. Nos últimos 12 meses, o núcleo subiu 3,3%, acima dos 3,2% registrados no mês anterior, o que gerou algumas preocupações.

Hoje, o destaque é o Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), que pode dar mais pistas sobre o rumo da inflação por lá e, consequentemente, da política monetária. Economistas consultados pela Dow Jones esperam que o PPI tenha subido 0,1% em setembro na base mensal.

Volume de serviços

No Brasil, o destaque entre os indicadores é o volume de serviços de agosto, que será divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) às 9h. A expectativa da Genial Investimentos é que a comparação mensal mostre uma alta de 0,2%, ante os 1,2% registrados em julho. Já para a comparação anual, a casa estima um crescimento de 3,7%, frente o avanço de 4,3% do mês anterior.

Balanços

A temporada de balanços ao redor do mundo começou essa semana e empresas como PepsiCo (NASDAQ: PEP) e Samsung (KRX: 005930) já reportaram seus resultados, com faturamentos de US$ 23,319 bilhões e R$ 37 bilhões, respectivamente. A Samsung, inclusive, virou foco da atenção dos investidores após seu vice-presidente se desculpar pelos fracos resultados e assumir uma "mea-culpa".

Hoje, o destaque são os resultados dos bancos JP Morgan (NYSE: JPM), Wells Fargo (NYSE: WFC) que serão divulgados antes da abertura do mercado. Há pouco também saíram os números da Blackrock (NYSE: BLK), que vieram melhores do que o esperado pelo mercado.

Dados da Europa

Mais cedo foi divulgado o CPI da Alemanha. O índice desacelerou para 1,6% em setembro, como esperado. Além disso, houve a divulgação da produção industrial do Reino Unido, que cresceu 0,5% em agosto ante julho, superando as estimativas.

Sexta-feira, 11 de outubro