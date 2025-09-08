Sergio Zimerman diminui participação no capital da Petz (PETZ3)

Sergio Zimerman, acionista controlador da Petz (PETZ3) reduziu sua exposição total ao capital, incluindo ações e derivativos, de 46,73% para 41,74%.

A redução decorre de negociações realizadas entre agosto e setembro de 2025, envolvendo ações ordinárias e instrumentos derivativos referenciados nos papéis da companhia.

Zimerman detém hoje 141.115.975 ações ordinárias, o equivalente a 30,50% do capital da empresa. Além disso, mantém 15.966.700 derivativos com liquidação física, sendo 6.966.700 opções de compra (calls) e 9.000.000 de opções de venda (puts).

Se os instrumentos forem exercidos, a participação direta de Zimerman pode subir em até 0,44 ponto percentual.

A exposição total também inclui 111 milhões de instrumentos derivativos com liquidação exclusivamente financeira, que representam uma posição líquida de 10,81% — sem impacto sobre o capital votante.

Em comunicado à Petz, Zimerman declarou que a finalidade das operações é exclusivamente de investimento, sem intenção de alterar o controle da companhia ou interferir na sua administração. O acionista também afirmou não ter firmado acordos de voto ou de compra e venda sobre os papéis.