Será que a prata pode superar o ouro em 2024 como "porto seguro"?

A recuperação recorde do preço do ouro ainda pode continuar, especialmente com os investidores tendo uma posição de proteger os investimentos diante de um cenário de corte na taxa de juros nos EUA. Entretanto, a prata pode ter potencial para ofuscar esse momento do ouro no segundo semestre do ano.

De acordo com informações da CNBC, os preços do ouro à vista nesta segunda-feira subiram para US$ 2.178 por onça, depois de atingirem o valor mais alto desde 1979 na quinta-feira da semana passada.

Os preços da prata à vista, por sua vez, estavam em alta de 0,2%, a US$ 24,36 por onça, às 6h24, horário de Londres (1h24 ET). O contrato, que subiu mais de 5% na semana passada, na quinta-feira, se estabeleceu em seu nível mais alto desde o final de dezembro.

Os preços dos metais preciosos subiram nas últimas semanas em meio às crescentes expectativas de cortes nas taxas de juros dos EUA. Na quinta-feira, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse que a inflação "não está longe" de onde precisa estar para que o banco central comece a reduzir as taxas.

O ouro, que normalmente é considerado um "porto seguro" em épocas de incerteza financeira, tem se recuperado, apesar das altas taxas de juros e de um dólar relativamente forte.

Tradicionalmente, os preços do ouro e da prata têm mostrado uma forte correlação positiva, embora a prata tenha sido descrita algumas vezes como o "primo mais pobre" do ouro.

O ano da prata?

No início do ano, o Silver Institute afirmou em relatório que a demanda global de prata deveria atingir 1,2 bilhão de onças em 2024, atingindo o segundo nível mais alto já registrado.

O instituto, uma associação internacional sem fins lucrativos composta por vários membros do setor, disse à CNBC no mês passado que espera que a prata tenha um "ano fantástico", especialmente em termos de demanda.

A prata é usada principalmente para fins industriais e incorporada na fabricação de automóveis, painéis solares, joias e eletrônicos.