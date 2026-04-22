Sequoia vende ativos ao Mercado Livre por US$ 7,5 mi e sai do e-commerce

A Sequoia fechou um acordo para a venda de ativos operacionais ao Mercado Livre por US$ 7,5 milhões, cerca de R$ 37 milhões na cotação atual, encerrando sua atuação no segmento de e-commerce.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 22, e inclui a transferência de equipamentos instalados em um centro de distribuição em São Bernardo do Campo (SP), além da cessão integral do contrato de locação do espaço.

Mega Sorter deixa operação

O principal ativo envolvido na transação é o Mega Sorter Damon, um sistema de triagem de alto volume localizado no Campus Mangels, na Grande São Paulo.

Projetado para operações em larga escala, o equipamento acabou se tornando inviável dentro da estrutura da Sequoia, à medida que o volume de demanda no e-commerce perdeu força.

Sem escala suficiente para diluir custos, a operação passou a pressionar o caixa. Todavia, o fechamento definitivo da operação depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Pagamento em três etapas

O valor total será pago de forma parcelada, com um montante de 50% (US$ 3,75 milhões) desembolsado em até 21 dias após o cumprimento das condições iniciais do contrato.

Outros 25% (US$ 1,875 milhão) em até 21 dias após a primeira parcela, mediante assinatura do instrumento de cessão, e os 25% restantes (US$ 1,875 milhão) após a conclusão da transferência física e operacional dos ativos.

Por que Sequoia vendeu?

Em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o diretor-presidente, financeiro e de relações com investidores da companhia, Leopoldo Bruggen, explicou que a mudança estrutural do setor foi determinante.

A verticalização da logística por grandes marketplaces no Brasil, incluindo o próprio Mercado Livre, reduziu a atratividade para operadores terceirizados.

Além disso, o modelo do segmento passou a enfrentar o desafio de custos operacionais, desembolsados entre 30 e 60 dias antes do recebimento pelos serviços prestados, o que afeta o caixa e o capital de giro.

Logística mais rentável

Com a saída do e-commerce, a Sequoia passa a concentrar suas operações em dois segmentos principais: logística de objetos bancários, como máquinas de cartão, e logística B2B, de negócios para negócios.

A empresa pontuou que essas frentes apresentam histórico operacional mais sólido e geração positiva de caixa, afirmando também que a operação representa a etapa final de um processo de reestruturação.