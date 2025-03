Sequoia (SEQL3) tem plano de recuperação extrajudicial aprovado pela Justiça de SP

A Sequoia (SEQL3) anunciou nesta quinta-feira, 20, que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo aprovou o plano de recuperação o extrajudicial com credores não financeiros apresentado pelas empresas Sequoia Logística e Transportadora Americana S.A, ambas do Grupo Move 3 Sequoia.

A empresa destacou que 53,9% dos credores não financeiros aprovaram o plano, que seguiu a reestruturação de mais de R$ 750 milhões em dívidas bancárias realizada ao fim de 2023. A maioria dos credores dessa valor é formada por ex-fornecedores de segmentos de negócios que foram desmobilizados por falta de rentabilidade.

“Este é o desfecho de uma negociação concluída com sucesso no final do ano passado, agora ancorada em segurança jurídica que nos permitirá encerrar o capítulo da reestruturação financeira. Com a desmobilização dos negócios deficitários e reestruturação dos passivos, entramos em 2025 dando foco às ações de melhoria contínua das operações e do atendimento às necessidades dos nossos clientes”, afirma Leopoldo Bruggen, CFO da Sequoia.

Compromisso em reduzir quadros

“Com a homologação do plano, conseguimos converter e reperfilar os pagamentos a esses credores não financeiros, resultando em um pagamento total de R$ 31,1 milhões em 2025”, disse a empresa em comunicado.

A companhia apontou também que até R$ 110 milhões da dívida com os credores não financeiros serão convertidos em ações. A Sequoia também se comprometeu em reduzir seu quadro para 1.850 funcionários, foco em clientes e segmentos que gerem caixa e diminuição no número de ativos.