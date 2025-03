Sequoia (SEQL3) adia divulgação das demonstrações financeiras de 2024

A Sequoia Logística e Transportes (SEQL3) anunciou o adiamento da divulgação de suas demonstrações financeiras de 2024, que estavam originalmente agendadas para o dia 25 de março de 2025. A empresa, em comunicado ao mercado, justificou o adiamento pela necessidade de concluir os trabalhos de revisão e avaliação das informações, em parceria com seus auditores independentes.

O atraso ocorre devido à avaliação de dois pontos essenciais: os efeitos contábeis da homologação do Plano de Recuperação Extrajudicial, conforme anunciado em 20 de março, e os testes de impairment relacionados ao goodwill das Unidades Geradoras de Caixa (UGCs), Sequoia e Transportadora Americana.

A Sequoia reitera seu compromisso com a transparência e está trabalhando intensamente para finalizar as análises no menor tempo possível. Para tanto, a previsão é que as demonstrações financeiras de 2024 sejam divulgadas até 22 de abril de 2025. Caso haja qualquer mudança nesse cronograma, a companhia se compromete a manter o mercado informado.

Ainda de acordo com a Sequoia, a Assembleia Geral Ordinária, marcada para o dia 28 de abril de 2025, será mantida conforme o calendário anual de eventos corporativos. No entanto, a discussão e votação das contas dos administradores e das demonstrações financeiras ocorrerão em uma Assembleia Geral Extraordinária, a ser convocada após a divulgação das DFs 2024 auditadas e do parecer dos auditores independentes.