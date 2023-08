Senado vota Carf, prévia do payroll, inflação na Alemanha e o que mais move o mercado

Pautas econômicas em Brasília voltam ao radar dos investidores nesta quarta-feira, 30, com a previsão de que o Senado analise ainda hoje o projeto de lei que prevê que o representante do governo desempate disputas acirradas no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). Com o "voto de qualidade" do Carf favorecendo a União, a projeção é de que a lei, se aprovada, promova entre R$ 40 bilhões e 50 bilhões de arrecadação em 2024.

Carf no Senado

O projeto foi aprovado em julho pela Câmara, onde os deputados retiraram do projeto de lei a possibilidade de multa para sobre as dívidas de contribuintes que perderem julgamentos pelo voto de qualidade. Uma eventual aprovação tende a repercutir positivamente no mercado, que tem observado de perto as tentativas do governo de aumentar o nível de receita para equilibrar as contas públicas. Na véspera, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que projeto de Lei Orçamentária Anual que será enviado ao Congresso já irá prever um equilíbrio nas contas públicas, com despesas e receitas primárias igualadas.

Cautela no exterior

Enquanto as discussões fiscais permeiam o mercado local, no exterior, são as perspectivas para a política monetária (a americana, em especial) que ditam o tom nas bolsas de valores. Após um rali de três pregões desencadeados pelo discurso sem surpresas do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em Jackson Hole, os índices futuros de Nova York oscilam perto da estabilidade.

Prévia do payroll

Nos Estados Unidos, investidores seguem à espera dos números de criação de empregos privados medidos pelo Instituto ADP. Os dados são conhecidos como prévia do payroll, o relatório oficial de empregos urbanos que será divulgado nesta sexta-feira, 1. O consenso para o ADP é de que tenham sido criados 195.000 empregos privados em agosto contra os 324.000 do mês anterior.

Também será divulgada nesta quarta a revisão do PIB do segundo trimestre dos Estados Unidos. Na primeira prévia, o crescimento da economia americana ficou em 2,4%. Assim como o PIB, será revisado nesta quarta o Índice de Preço sobre Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês), que ficou em 3,8% no segundo trimestre. Quanto mais forte saírem os dados, tanto de desemprego quanto de crescimento e inflação, mais agressivo tende a ser o Fed nos Estados Unidos. Segundo Powell, a possibilidade de nova alta de juros segue em debate.

Inflação na Alemanha

O tom de cautela também é observado na Europa, onde investidores repercutem a bateria de dados econômicos divulgados de madrugada. Os mais relevante foram os Índices de Preços ao Consumidor (IPC) divulgados na Alemanha, que voltaram a subir em quatro dos seis principais estados alemães. O CPI nacional da Alemanha será divulgado às 9h.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.