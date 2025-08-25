Sem trégua para o BB: BBI prevê queda de 44% no lucro do banco em 2025

Na esteira de outros agentes do mercado, que estão projetando resultados piores para o Banco do Brasil (BBAS3), o Bradesco BBI também reduziu suas estimativas de lucro para a instituição financeira após um segundo trimestre de 2025 fraco. A casa passou a prever um resultado na ponta inferior do guidance do banco e do consenso do mercado.

O BBI reduziu em 10% sua estimativa de lucro do banco para 2025, resultando em um valor líquido recorrente de R$ 21,3 bilhões, limite inferior da faixa de guidance recentemente estabelecida pela administração (de R$ 21-25 bilhões). O consenso do mercado, com o qual o BBI trabalha, aponta para lucro líquido de R$ 25,3 bilhões. Já para 2026, a casa fez uma revisão de 2% na sua projeção de lucro.

“Nossas projeções implicam uma contração de 44% no lucro de 2025 e recuperação de 20% em 2026, com retorno sobre patrimônio líquido (ROE) de 11,4% e 13,3% em 2025 e 2026, respectivamente, bem abaixo dos 21,4% registrados em 2024”, comentam os analistas.

O movimento ocorre após o Banco do Brasil divulgar uma queda 60% no lucro líquido no segundo trimestre de 2025 — a ação despenca quase 15% no ano.

O preço-alvo de R$ 20 foi mantido, o que reflete um ROE de 13% e um custo de capital próprio (COE) de 19,2%. “Isso implica que o Banco do Brasil deveria negociar a 0,6x o valor patrimonial projetado para 2026”, afirmam.

O Bradesco manteve também a recomendação underperform (equivalente à venda), uma vez que o banco apresenta fraca trajetória de crescimento nos lucros e deterioração do índice de capital.

Esse cenário levou a administração a reduzir o payout (percentual do lucro distribuído em dividendos) de 45% em 2024 para 30% em 2025. Além disso, o BBI acredita que o consenso sobre lucro, atualmente em R$ 25,3 bilhões, seja revista para níveis mais baixos.

Na semana passada, o Safra reiterou recomendação neutra para o BB e “postura cautelosa”, com o preço-alvo da ação sendo reduzido de R$ 26 para R$ 23. Agora, é a vez do Bradesco revisar suas estimativas, inclusive, abaixo do próprio guidance e do consenso.