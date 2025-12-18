Sem Midway Mall, Guararapes foca no principal, dizem analistas - ação sobe 8%

A Guararapes (GUAR3) anunciou a venda integral do Midway Mall a um grupo de investidores liderado pela Capitânia Investimentos. O valor total da transação é de R$ 1,61 bilhão, sendo R$ 805 milhões pagos à vista e o restante previsto em quatro parcelas anuais.

Nesta quinta-feira, 18, os papéis da companhia sobem quase 8%, negociados no patamar dos R$ 11.

Inaugurado em 2005, o Midway Mall passou por diversas ampliações e hoje conta com 66 mil metros quadrados de área bruta locável e quase 300 lojas. O shopping recebe, em média, 70 mil visitantes por dia. Nos últimos 12 meses, o Midway Mall registrou receita líquida de cerca de R$ 125 milhões e lucro operacional líquido de R$ 123 milhões.

A companhia também informou uma distribuição de lucro da ordem de R$ 1,5 bilhão (equivalente a R$ 2,98 por ação), o que representa um rendimento de cerca de 28% com base nos preços atuais. Desse montante, R$ 413,3 milhões serão pagos como Juros sobre Capital Próprio (JCP) e o restante como dividendos. Os pagamentos ocorrerão em três datas, sendo R$ 1,075 milhão em 30 de dezembro e R$ 413 milhões em 5 de janeiro.

Para a XP Investimentos, o movimento foi positivo e aguardado. “O desinvestimento do Midway Mall era esperado há muito tempo pelos investidores como um passo para simplificar a estrutura corporativa da Guararapes e focar nas operações principais, embora isso não tenha sido totalmente refletido na avaliação das ações”, pontua a equipe liderada Danniela Eiger em relatório.

A asset também destaca a estratégia da companhia de reforçar a eficiência fiscal antes da possível taxação de dividendos no próximo ano, preservando a flexibilidade para financiar iniciativas estratégicas e os planos de renovação e expansão de lojas, ao mesmo tempo em que mantém o controle sobre a alavancagem.

Analistas do BTG Pactual, em equipe liderada por Luiz Guanais, destacam a combinação de forte valor de marca, produção verticalmente integrada e uma das maiores plataformas fintech do setor como fatores que posicionam a Guararapes para crescimento sustentado e expansão de margem. A recomendação de compra segue válida, com as ações negociando a um múltiplo atrativo de 9x o P/L projetado para 2026.