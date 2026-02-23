Invest

Sem direção definida, Ibovespa toca os 191 mil pontos pela primeira vez

Índice é pressionado por bancos, mas ganha impulso da Vale e da Petrobras nos negócios de hoje

Ibovespa: 191 mil pontos na máxima do dia (Eduardo Frazão/Exame)

Clara Assunção
Repórter

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 12h08.

Pela primeira vez na história, o Ibovespa bateu os 191 mil pontos. Foi esse o patamar alcançado pelo índice de referência da bolsa nos negócios desta segunda-feira, 23. O mercado começou o dia em baixa, com a repercussão de aumento nas tarifas globais impostas pelos Estados Unidos, mas inverteu sinal ainda no período do manhã. O benchmark opera sem direção definida, mas chegou aos 191.002 pontos na máxima do dia até agora.

Por volta das 12h04, o Ibovespa operava próximo da estabilidade, com alta de 0,03%m aos 190.417 pontos.

Na sexta-feira, 20, a bolsa brasileira havia atingido recorde histórico, fechando aos 190.534 pontos, impulsionada por decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos que limitaram o poder do presidente Donald Trump de impor tarifas comerciais sem aval do Congresso.

Na ocasião, o principal índice acionário da B3 registrou a 12ª máxima do ano e renovou o recorde intradiário aos 190.726 pontos.

A economista Marianna Costa, da Mirae Asset, aponta que o recuo desta segunda reflete a retomada de incertezas sobre a política comercial dos EUA e seus efeitos na inflação e no crescimento global.

No fim de semana, Trump elevou a tarifa global de 10% para 15%, válida inicialmente por 150 dias, mantendo acordos comerciais com parceiros estratégicos como China, União Europeia, Japão e Coreia do Sul.

O presidente americano deve detalhar suas medidas no discurso anual sobre o Estado da União nesta terça-feira, 24.

No front geopolítico, investidores acompanham as negociações entre Irã e EUA. O petróleo Brent recua cerca de 1%, cotado próximo a US$ 71 por barril, enquanto o ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que um acordo diplomático “ganha-ganha” está próximo, confirmando encontro com o enviado norte-americano Steve Witkoff em Genebra.

Já o dólar ampliou a queda frente ao real e, às 11h43, a moeda registrava queda de 0,55%, cotado a R$ 5,148, renovando o menor patamar desde maio de 2024.

