Seguro-desemprego nos EUA, balanços e política fiscal: o que move os mercados

Os mercados iniciam a quinta-feira, 26, após um pregão de acomodação na bolsa brasileira. Na véspera, o Ibovespa renovou máximas históricas ao superar pela primeira vez os 192 mil pontos no intradiário, tocando 192.234,55 pontos, mas perdeu força ao longo do dia e fechou em leve queda de 0,13%, aos 191.247 pontos.

O movimento foi atribuído principalmente à realização de lucros em ações de peso, como Petrobras e bancos, em um ambiente de volatilidade nas commodities e cautela global.

Agora, os investidores voltam suas atenções para uma agenda carregada de indicadores e eventos tanto no Brasil quanto no exterior, que podem ditar o rumo dos ativos ao longo do dia.

O que acompanhar

Nos Estados Unidos, o principal destaque são os pedidos iniciais de seguro-desemprego, divulgados às 10h30 pelo Departamento do Trabalho. O dado, referente à semana encerrada em 20 de fevereiro, vem apresentando queda nas últimas semanas.

Na última leitura, foram registrados 206 mil pedidos iniciais, enquanto os pedidos contínuos somaram 1,87 milhão. O indicador é acompanhado de perto por investidores por oferecer sinais sobre a força do mercado de trabalho americano e, consequentemente, sobre os próximos passos da política monetária.

Ainda na agenda americana, o Tesouro realiza leilão de T-notes de sete anos às 15h, e, às 18h30, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) divulga seu balanço patrimonial. Na última divulgação, o balanço somou US$ 6,613 bilhões.

Ao longo da manhã, também estão previstos desdobramentos no cenário europeu, com discurso de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu (BCE), às 5h30. Às 7h, a Comissão Europeia publica a leitura final da confiança do consumidor de fevereiro — em janeiro, o índice havia registrado queda de 12,4 pontos.

No Brasil, a agenda começa cedo. Às 8h, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga o IGP-M de fevereiro. No mês anterior, o índice registrou deflação de 0,41%. No mesmo horário, saem ainda a Sondagem do Comércio e a Sondagem de Serviços. Às 9h, o Conselho Monetário Nacional (CMN) realiza sua reunião mensal para definir diretrizes do Sistema Financeiro Nacional.

No campo fiscal, o Tesouro promove às 11h30 leilão de títulos prefixados — NTN-F e LTN —, enquanto, ao longo do dia, divulga o resultado primário do governo central de janeiro. Também está prevista a publicação da Sondagem da Indústria da Construção pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Temporada de balanços

A temporada de balanços adiciona mais um componente ao radar. No Brasil, divulgam resultados empresas como Axia Energia, B3, Caixa Seguridade, Marcopolo, Rumo e Copel.

No exterior, os investidores acompanham números de companhias como Dell Technologies, Warner Bros. Discovery — em meio à disputa pelo estúdio envolvendo Netflix e Paramount —, Aura Minerals, Trump Media e Miniso, na China.