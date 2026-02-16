Invest

Se carnaval não é feriado nacional, por que a bolsa não abre hoje?

Bolsa segue calendário dos bancos, que não operam nos dias de carnaval

B3: bolsa reabre apenas na quarta-feira (b3/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11h49.

Para muitos brasileiros, a segunda e a terça-feira de Carnaval são dias normais de trabalho ou, no máximo, pontos facultativos — dias em que a dispensa do expediente fica a critério das empresas ou órgãos públicos. Oficialmente, o Carnaval não consta na lista de feriados nacionais do Brasil.

Diante disso, surge a dúvida recorrente entre investidores: se a regra geral da B3 é fechar apenas em feriados nacionais, por que o mercado para hoje?

A resposta não está apenas na tradição, mas na complexa engrenagem logística que sustenta o mercado financeiro: a liquidação bancária.

O elo com a FEBRABAN

A B3 (Bolsa, Brasil, Balcão) funciona de forma simbiótica com o sistema bancário brasileiro. Para que uma ordem de compra ou venda de ações seja concluída, é necessário que o dinheiro transite entre contas bancárias, processo conhecido como liquidação financeira.

Como a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) segue a Resolução nº 4.880 do Conselho Monetário Nacional (CMN), que determina a suspensão do expediente bancário durante o Carnaval, as instituições financeiras não processam transferências de compensação nesses dias. Sem os bancos operando, a Bolsa fica impossibilitada de garantir que o dinheiro das operações chegue ao destino final.

Mudança de postura em feriados locais

A relação da Bolsa com o calendário bancário ficou ainda mais evidente após 2022. Naquele ano, a B3 decidiu que passaria a operar normalmente em feriados municipais de São Paulo (como o aniversário da cidade, em 25 de janeiro) e estaduais (como o 9 de julho).

A decisão foi estratégica: como os bancos mantêm o funcionamento nacional e a liquidação financeira segue ativa nesses dias, não havia motivo técnico para a Bolsa interromper os negócios. No caso do Carnaval, porém, a paralisação bancária é de âmbito nacional, o que obriga o mercado de capitais a também puxar o freio.

Quando o mercado volta?

Para quem está de olho no painel de cotações, o silêncio continua até a manhã de quarta-feira. Confira o cronograma de retomada oficial:

  • Segunda e Terça: Negociações totalmente suspensas.
  • Quarta-feira de Cinzas: O mercado retoma as atividades às 13h, após um período de pré-abertura entre 12h45 e 13h.
  • Quinta-feira: O horário de pregão volta à sua normalidade (10h às 17h55 para o mercado à vista).

Nos Estados Unidos, as bolsas também estão fechadas nesta segunda-feira, mas não em função do Carnaval. O feriado do President's Day, celebrado na terceira segunda-feira de fevereiro, mantem bolsa e mercado de renda fixa paralisados em Wall Street.

Amanhã, as negociações serão retomadas e a performance das ADRs (recibos de empresas brasileiras negociados lá fora) costuma ditar o ritmo de abertura da B3 na quarta-feira.

