Saudi Aramco vende US$ 12 bilhões em ações em poucas horas

A venda de US$ 12 bilhões em ações da Saudi Aramco esgotou-se logo depois da abertura dos mercados no domingo, num movimento que ajudou o governo saudita na procura por fundos para ajudar a pagar um enorme plano de transformação econômica.

De acordo com a Bloomberg, as ações foram vendidas a uma faixa de preço de US$ 7,12 a US$ 7,73.

A extensão da participação estrangeira será observada de perto como um indicador de interesse pelos ativos sauditas. Durante a oferta pública inicial da Aramco em 2019, a listagem de US$ 29,4 bilhões atraiu pedidos no valor de US$ 106 bilhões, e 23% das ações foram alocadas a compradores estrangeiros.

Um dos principais argumentos de venda dessa última oferta é a oportunidade de colher um dos maiores dividendos da indústria petrolífera. As ações da Aramco caíram até 2,9%, para US$ 7,55 domingo, avaliando a empresa em cerca de US$ 1,8 trilhão.

Desde o início do ano as ações já caíram 14% - quando a Bloomberg relatou pela primeira vez a intenção do governo de se desfazer de uma participação na empresa. Agora, os papéis estão sendo negociados nos níveis mais baixos em mais de um ano.

A Saudi Aramco é a maior companhia petrolífera do mundo.