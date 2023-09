Saraiva: presidente e vice renunciam ao cargo e assembleia é adiada

A Saraiva anunciou, por meio de fato relevante na noite da última sexta-feira, 22, a renúncia de Jorge Saraiva Neto, membro do Conselho de Administração da empresa, e de Oscar Pessoa Filho, Diretor Vice-Presidente. Ambos alegaram "questões de foro íntimo" como motivo para suas renúncias.

Como resultado dessas renúncias, Marta Helena Zeni assumirá os cargos de Diretora Presidente e Diretora de Relações com Investidores, enquanto Gilmar Antonio Pessoa assumirá o cargo de Diretor Vice-Presidente.

Além disso, a empresa informou que a Assembleia Geral Especial de Acionistas Preferencialistas, agendada para a última sexta-feira, não ocorreu devido à restrição de quórum. Isso impediu a votação sobre a deliberação relativa ao critério de conversão da totalidade das ações.

A assembleia pretendia abordar a questão da conversão de ações, que era uma das medidas exigidas pela Justiça. O número de ações preferenciais da empresa havia ultrapassado a proporção máxima de 2/3 devido a uma cláusula prevista em seu processo de recuperação judicial. Aos credores, foi proposta uma redução de 80% da dívida e a conversão dos 20% restantes em ações preferenciais, com preferência de pagamento, mas sem direito a voto. Isso resultou em um aumento significativo no número de ações preferenciais em circulação.

Essa operação era aguardada pelos credores, que esperavam vender as ações ordinárias na tentativa de reaver parte do valor da dívida que tinham com a Saraiva. A família Saraiva, incluindo Jorge Saraiva Neto e Olga Saraiva, detinha uma parte significativa das ações antes da conversão, mas após esse processo, espera-se que a participação da família no direito de voto diminua consideravelmente, passando de cerca de 52% para aproximadamente 4,7%.