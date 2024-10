SAP vira a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa

A SAP ultrapassou a ASML para se tornar a empresa de tecnologia mais valiosa da Europa após divulgar um conjunto sólido de resultados no terceiro trimestre, que levou a gigante alemã de software a revisar suas perspectivas para o ano. As informações são do MarketWatch. Os resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas dos analistas, com a SAP reportando um aumento de 9% na receita, alcançando €8,47 bilhões (R$ 52,2 bilhões). O principal destaque foi o crescimento acentuado de 25% no segmento de computação em nuvem, que gerou €4,35 bilhões (R$ 26,8 bilhões) em vendas. O mercado esperava uma receita de €8,45 bilhões.

Com base nos bons resultados, a SAP elevou sua projeção de receita anual, esperando agora alcançar entre €29,5 bilhões e €29,8 bilhões (R$ 181 bilhões a R$ 183 bilhões) em receita de software e nuvem em 2024, acima da estimativa anterior de €29 bilhões a €29,5 bilhões (R$ 178 bilhões a R$ 181 bilhões). A empresa também revisou sua previsão de lucro operacional não-IFRS para um intervalo de €7,8 bilhões a €8 bilhões (R$ 48 bilhões a R$ 49,3 bilhões), superior à faixa anterior de €7,6 bilhões a €7,9 bilhões (R$ 46,8 bilhões a R$ 48,6 bilhões). No terceiro trimestre, o lucro por ação da SAP superou as expectativas, com um aumento de 15%, alcançando €1,25 por ação, enquanto analistas previam €1,05 (R$ 6,47), de acordo com a FactSet.

As ações da SAP, listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt, subiram 4% na terça-feira, 22, o que adicionou mais de €9 bilhões (R$ 55,5 bilhões) ao valor de mercado da empresa, sediada em Walldorf. Com essa alta, a capitalização de mercado da SAP chegou a €269 bilhões (R$ 1,66 trilhão), fazendo com que a empresa ultrapassasse a ASML, fabricante holandesa de máquinas para produção de microchips, que agora está avaliada em €265 bilhões (R$ 1,63 trilhão).

A queda nas ações da ASML foi impulsionada por advertências sobre uma desaceleração no setor de semicondutores, que deve afetar as vendas da empresa para a China.

Distante dos Estados Unidos

Apesar do avanço, a SAP continua distante da valorização das maiores empresas de tecnologia dos EUA. A Apple, por exemplo, é atualmente avaliada em US$ 3,6 trilhões (R$ 20,5 trilhões), quase dez vezes o valor da SAP. Christian Klein, CEO da SAP, afirmou que a empresa está "progredindo fortemente" em inteligência artificial (IA), com o interesse crescente dos clientes pela tecnologia ajudando a impulsionar as vendas de computação em nuvem.

As ações da SAP acumularam uma alta de 57% no ano, impulsionadas pela migração de grandes organizações para sistemas de computação em nuvem. A empresa também afirmou que espera concluir seu plano de reestruturação, anunciado em janeiro, no início de 2025, o que resultará na eliminação de 9.000 a 10.000 empregos.